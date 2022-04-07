القوى العاملة تسلّم 11 ألف وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة 11370 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم «الدفعة الثانية»، حيث كانت الأولى 12166 ليصل الإجمالي إلى 24366 وثيقة من المسجلين بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعويضات العمال

كما سلّم الوزير شيكات تعويضات من شركة مصر للتأمين لحالات الوفاة بأسماء: العامل أبانوب وجيه يوسف، من محافظة المنيا بقيمة 100 ألف جنيه، والعامل كامل علي ربيع علي، من محافظة الشرقية، بقيمة 100 ألف جنيه ، فضلا عن 9 آلاف و850 جنيها مصاريف علاج للعامل شعبان حسن سيد، من محافظة الوادي الجديد، و40 ألف جنيه تعويض بنسبة 40% عن العجز الجزئي للعامل عدلي رياض عيسى معوض، من محافظة القاهرة.

وقال الوزير، إنّ ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، ومجدي عبدالعزيز رئيس الإدارة الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وأحمد نظمي وكيل المديرية.

وفي مستهل كلمته، هنأ الوزير الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، مشددا على ضرورة تحمل المسئولية المجتمعية، والتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد لتخطي الأزمات، والتحلي بالأخلاق الحميدة التي لطالما كانت السبيل الوحيد لتقدم المجتمعات.

العمالة غير المنتظمة

وقدّم الوزير الشكر لمديرية القوى العاملة بالقاهرة والعاملين بها، الذين قدموا مزيدا من الجهد فى ملف العمالة غير المنتظمة المسجلين بها وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية المختلفة لهم ، بالإضافة إلى المنح الدورية السنوية في أوقات المناسبات والمواسم ، وكذلك المساعدة فى صرف الأدوية والعلاج وعمل عمليات جراحية كبري وصغري، للمساعدة فى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ووجّه الوزير المديرية، بضرورة العمل على تكثيف عمليات التوعية والندوات التثقيفية في الشركات المختلفة حول دور المرأة المصرية العاملة في التنظيمات النقابية، خاصة في ظل الدورة الانتخابية الجديدة للنقابات العمالية 2022 – 2026، إيمانا من الوزارة بحقها النقابي ودورها المهم في المجالس النيابية، والذي أكد قدرتها على مواجهة الصعاب وإيجاد حلول لمشكلاتها، وتكثيف عمل ملتقيات لتوظيف الشباب من الجنسين لتوفير فرص عمل لائقة تحسن من مستويات معيشتهم وتعينهم على متطلبات ومقتضيات الحياة المعاصرة.

انتخابات النقابات العمالية

كما وجّه بتكثيف ندوات التوعية حول انتخابات المنظمات النقابية العمالية المقبلة، من حيث ماهيتها، وطبيعة اللجان النقابية ومهامها، والجدول الزمني للترشح، واشتراطات التقديم في مواقع العمل المختلفة والشركات على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية قبل بدء الانتخابات.

ووجّه المديرية، بالاهتمام بتوفير فرص عمل لـ قادرون باختلاف ودمجهم في المجتمع مع أشقائهم الأصحاء، لتأدية دورهم المهم في التنمية وإحداث النمو والتقدم لمجتمعهم استمرارا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية والحماية لهم في شتى المجالات.

2022 عام المجتمع المدني

وأوضح الوزير أنّ القيادة السياسية حددت 2022 ليكون عاما للمجتمع المدني، والذى لا يعني مؤسسات وجمعيات خيرية فقط، وإنّما هو أفراد المجتمع بأكمله، فلا يوجد مجتمع دون أفراد، هم نسيجه والقادرين على تغييره للأفضل، والتكاتف فيما بينهم والتعاون فى حل مشكلاتهم، فهو السبيل لتخطي الصعاب والمحن، داعمين لبعضنا البعض، وهو المطلوب من الجميع خلال الفترات المقبلة.

ونوه الوزير بأنّ هناك العديد من الأحداث العالمية التي أثرت سلبا على المجتمعات، منها ما استغله البعض لإحداث المزيد من الأزمات، ما يدعو معه زيادة التوعية للمواطنين حول أمور مجتمعهم ومكانة الدولة المصرية بين دول العالم أجمع خاصة فى المجالات الزراعية والصناعية.

وذكر سعفان أنّ الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين ضد الحوادث، حماية للأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أنّ الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنّما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال مدحت الغمراوي مدير المديرية: «اليوم تتشرف مديرية القوى العاملة في القاهرة، بتقديم الدفعة الثانية من وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة لـ11370 بشركة أوراسكوم للإنشاءات، حيث وصلت الأولى 12966 وثيقة، ليصل الإجمالي 24 ألفا و366 وثيقة تأمين، فضلا عن التأمين علي 13 ألفا و175 عاملا غير منتظم (قطاع 4 مقاولات)، وجارٍ التحضير للتأمين على 8565 عاملا بإجمالي 5 ملايين و171 ألف جنيه.