القوى العاملة: تعيين 5669 شابا من بينهم 21 «قادرون باختلاف» في الشرقية

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 5669 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 21 «قادرون باختلاف» من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 782 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2951 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار مدحت الغمراوي، مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلى أن المديرية فتشت في مجال السلامة والصحة المهنية على 336 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وأسفر ذلك عن تحرير 141 محضر سلامة و76 حالة غلق إداري، والمشاركة في 99 قياس ميداني ومراجعتها لـ36 منشأة، وعقد 19 ندوة توعية، ومنح 13 ترخيصًا لمنشآت.

التفتيش على 976 منشأة

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 976 منشأة، وأسفر عن تحرير 324 محضرًا، فضلاً عن التفتيش على 309 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن فض 5 احتجاجات عمالية لـ2503 عمال وعودتهم للعمل.

وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، راجعت المديرية واعتمدت 188 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 279 تفويضًا ووكالة لشركات بها 391 فرصة عمل.

صرف 19 منحة مولود جديد

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، فقد صرفت المديرية 19 منحة مولود جديد، و6 منح زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، ليصل إجمالي ما تم صرفه 102 ألف جنيه لـ45 عاملاً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 8 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، واستخراج 2 ترخيص لأول مرة، وتجديد 11 ترخيص آخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون.