البحرين ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

رحبت البحرين، اليوم الخميس، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة رشاد محمد العليمي، وفق نبأ عاجل نقله موقع «العربية».

الرئيس اليمني يتخلى عن صلاحياته

من جهته، أعلن الرئيس اليمني في وقت سابق من اليوم الخميس، تخليه عن صلاحياته وتسليمها إلى مجلس قيادة جديد، في تغيير كبير في التحالف الذي يقاتل المتمردين الحوثيين مع سريان وقف هش لإطلاق النار.

وقال الرئيس عبدربه منصور هادي، في بيان متلفز في وقت مبكر من يوم الخميس: «في اليوم الأخير من محادثات السلام التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، أنا أفوض هذا المجلس الرئاسي الرئاسي بكامل صلاحياتي».

يذكر أنّ حكومة هادي المعترف بها دوليًا، تخوض صراعًا مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم الشمال على الرغم من تدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية الذي بدأ في عام 2015.