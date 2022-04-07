نهاد أبو القمصان تكشف كواليس المراجعة القانونية لـ«فاتن أمل حربى»

كشفت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، عن كواليس عملها على المراجعة القانونية لمسلسل فاتن أمل حربي، من بطولة نيللي كريم، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، والذي يعرض حاليا على الفضائيات ضمن دراما شهر رمضان.

وأشادت نهاد أبو القمصان بالفنانة نيللي كريم قائلة إنها أصبحت «شبح تمثيل، أساسي في رمضان زي الفانوس، حاجة تحس إنها شبه بنت خالتي وخالة مصر كلها، الموظفة اللي هتشوفها فى كل مكتب، الجارة الحلوة، مدرسة العيال في المدرسة الصاحبة الجادعة، عاملة حالة كدا ترتاح لما تشوفها لأنها قادرة تلمس وجع في كل بيت».

أبو القمصان: شريف سلامة عامل دورعدى الفلنكات

كما أشادت بأداء الفنان شريف سلامة، الذي يقوم بتجسيد شخصية الزوج، قائلة: «شريف عامل دورعدى الفلنكات»، مشيرة إلى أنّ المخرج محمد العدل نجح بكل احترافية ومهارة في تقديم شريف سلامة في دور جديد تماما.

وأضافت نهاد أبو القمصان، عبر «فيس بوك»، أنّ المسلسل مختلف في تفاصيله وكادراته وإضاءاته إذ اعتمد على أماكن حقيقية، مؤكدة: «طبعا العمل مع كاتب كبير متعة، ووقت طويل فى الكتابة والمناقشة استمتعت بمراجعة المسلسل قانونا».

وأشارت إلى أنّها تميزت بسيناريو مسلسل الذي كتبه إبراهيم عيسى، قائلة: «يقدم أي عمل يبحث كأنه يكتب رسالة دكتوراه، وينظم اجتماعات لمناقشة القانون، ويقوم بدراسة ملفات من المحاكم، ومراجعة دراسات من كل الاتجاهات»، مؤكدة أن شركة العدل المنتجة لديها دقة في المراجعة والمناقشة.

أبو القمصان: سعيدة بمراجعة المسلسل

وذكرت أنّ أجمل موقف في مراجعة المسلسل كان على علانية الجلسات في محكمة الأسرة؛ لأنّه جرت العادة أن تكون الجلسات في غرفة المداولة، حيث نصّ القانون على حق القاضي في نظر الدعوى في المداولة لكن ليس وجوبًا، ومن الممكن أن ينظر القاضي الجلسات أيضا علانية.

ونوّهت بما جرى من مناقشة بديعة بين مفهوم القانون كقانون أو قانون مع الرؤية الدرامية، حسمتها المادة 5 من القانون 1 لسنة 2000، معربة عن سعادتها بمراجعة المسلسل من الناحية القانونية، على الرغم من أنها ليست التجربة الأولى في مراجعة الأعمال الفنية، مؤكدة أنها رغم قراءة العمل لكن مشاهدته على الشاشة بكل تفاصيل العمل والدقة لمخرج بديع هو محمد العدل متعة إضافية.