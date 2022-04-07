شخصية مقاتلة غير مستسلمة.. ماجدة خير الله تشيد بمسلسل فاتن أمل حربي

حقق مسلسل فاتن أمل حربي بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي يعرض في دراما رمضان 2022، نجاحًا ملحوظًا مع عرض الحلقات الأولى منه، حيث يتناول المسلسل حياة امرأة بعد انفصالها عن زوجها، والمشكلات التي تواجهها فيما بعد، الأمر الذي لاقى اهتمامًا وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها أشادت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله في منشور لها قبل ساعات عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمسلسل «فاتن أمل حربي».

وكتبت «ماجدة» قائلة: «البعض يريدها منكسرة ومهزومة، تونا أو فاتن أمل حربي، امرأه ذات إرادة، نعم قدرها أوقعها في زوج معقد يعاني من نقص ثقة ولا يشعر برجولته إلا في إذلال زوجته، مما دفعها لطلب الطلاق وهي تعلم أنها سوف تصادف مشاكل وأزمات ولكنها بالتأكيد لم تكن تدرك أنها سوف تصطدم بحزمة قوانين ظالمة لم تضع أي اعتبار لحق المرأه في حياة كريمة وآمنة تسمح لها برعاية أطفالها في سلام، دون أن تظل مهددة بالحرمان منهم في أي وقت في حالة تعنت الزوج أو رغبته في إذلالها والتنكيل بها لمجرد أنها تجرأت وطلبت الطلاق وأصرت عليه ورفضت أي محاولة للصلح!».

وأضافت «ماجدة»: «الغريب في الموضوع إن مسلسل فاتن أمل حربي يلقى إعجاب من نسبة لا بأس بها من الجمهور، ولكنه في نفس الوقت يلقى نوعًا من الاستهجان من بعض النساء اللائي يتهمن الشخصية التي رسمها إبراهيم عيسى وأدتها نيللي كريم بأنها سيده مستفزة لأنها ترد تطاول الزوج بتطاول، أو على الأقل محاولة للدفاع عن نفسها، إنها شخصية مقاتلة غير مستسلمة (بتقاوح) وتصارع كي تعيش الحياة بكبرياء وتدافع عن طفلتيها دفاع القطة الشرسة عن صغارها!!، سيكولوجية المرأه المنسحقة تأبى أن تستصيغ وجود امرأه تقاوم المذلة، هؤلاء يريدونها منهزمة ومكسورة، وصدق من قال إن عدو المرأه امرأه أخرى، لا تريد لها أن تحيا بكرامة وكبرياء».

ملخص الحلقة 5 من مسلسل فاتن أمل حربي

وكانت الحلقة 5 من مسلسل فاتن أمل حربي مليئة بالأحداث، حيث تقدم شخص للزواج من «فاتن» ليقوم طليقها بتهديدها بسحب الحضانة منها بعد الزواج، وذلك بناءً على قانون إسقاط الحضانة بعد زواجها، وتبدأ «فاتن» رحلة البحث عن ثغرة لإبقاء بناتها معها.