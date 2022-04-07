المؤبد والمشدد للمتهمين في قضية «العائدين من الكويت»

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة أمن الدولة، المنعقدة في طرة، 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدين من الكويت»، بالسجن المؤبد لـ2 من المتهمين، والسجن المشدد 15 عاما لمتهم، والمشدد 5 سنوات لـ11 متهما، عما أسند إليهم من اتهامات.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ومحمد فريد، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد.

قضية العائدين من الكويت

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، أنّ المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، بتولي قيادة جماعة إرهابية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون.

وتولي المتهم الأول مسؤولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسؤولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، والغرض من تكوين هذه الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.

وباقي المتهمين، كانوا يهدفون من تشكيل الجماعة الإرهابية، إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة.