سعد الصغير: أحمد عبدالعزيز بيحاول «يعمل إرهاب» للفنانين

نشر الفنان سعد الصغير، فيديو يرد من خلاله على الإعلامي أحمد عبد العزيز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أولا آسف على الأسلوب، طبعا مش واخدين علي سعد الصغير كدا، لكن لما واحد يفكر بس إن هو إعلامي ويعمل إرهاب للفنانين على حسابنا وعلى حساب زملاء آخرين لازم اتكلم كدا مع احترامي لجمهوري والناس المحترمة وأصحابي وإخواتي».

وأضاف «الصغير»: «عايز تعرف ابني محمود سعد الصغير داخل في الموضوع ليه، عشان مينفعش يشوف حد يتكلم عني كدا ويسكت، أنا حبيت أفهم ناس علشان مش كل واحد مع احترامي يطلع في قناة يشتم في الناس وعادي».

سعد الصغير: هسكت عشان أنا فنان

وتابع المطرب الشعبي: «واحنا كفنانين هنسكت، فيه قانون وفيي احترام ما بينا وبين بعض لكن كدا كتير، وبتأسف لجميع الناس عن الأسلوب، وده راجل بيتريق علشان بساعد الناس الغلبانة الشقيانة في البرنامج بتاعي، ولا عايز ترند ولا قرف، أنا حب الناس عندي بالدنيا، وحبيت أعرف الناس مين الشخص ده».

سعد الصغير يطلب من نقابة الاعلامين كشف وضع أحمد عبدالعزيز

وطلب سعد الصغير من نقابة الاعلاميين، الكشف عن وضع أحمد عبدالعزيز، مشيرا إلى أنه يرهب الفنانين بسبب عدم موافقتهم على الظهور في برنامجه «الوسط الفني»، المذاع علي قناه «الحدث اليوم».

يذكر أن أحمد عبدالعزيز وجه بعض الكلمات لسعد الصغير، في حلقته السابقة، يوم الجمعة الماضي، واستضاف طليقته برلتني عامر، التي كشفت أسرارا وبعض كواليس طلاقهما.