ناقد فني يشيد بـ أحمد أمين: أهلا بك في نادي المشخصاتية المعتبرين

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور بأداء الفنان أحمد أمين لشخصية «فرحات» في مسلسل جزيرة غمام، في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلا: «لم أتوقع بالطبع أن يكون أحمد أمين مفاجأة مسلسل جزيرة غمام، ليس ذلك تقليلا من شأن أحمد، فهو ممثل موهوب بلا شك، وكان يضحكني جدا بطريقة أدائه، ونجح في أن يتطور من الإسكتشات إلى أداء أدوار كوميدية في مسرحيات قصيرة، ولديه أيضا قدرات ممثل الستاند أب كوميدي، صاحب التعليقات الذكية القصيرة، والتي يقدمها بأسلوب خاص ومتفرد».

وأضاف «عبد الشكور» في حديثه عن أداء أحمد أمين: «رغم محاولات أمين للانتقال الى أدوار غير كوميدية، إلا أن دور عرفات هو الأهم والأبرز في تلك المحاولات، إنه يؤدي هنا برسوخ وبحضور فائق، ويقف بقوة أمام ممثلين من طبقة فتحي عبد الوهاب ومحمد جمعة، والكبير رياض الخولي، وشخصية عرفات نفسها شديدة الثراء، فيها تفاصيل واقعية، ولكن لها أبعاد رمزية وصوفية، وفيها جوانب غامضة، وربما تسفر عن وجوه جديدة متعددة غير متوقعة».

إشادة بأداء أحمد عرفات في جزيرة غمام

واختتم الناقد محمود عبد الشكور حديثه، قائلا: «أهلا بك في نادي المشخصاتية المعتبرين، الذين يجيدون الكوميديا مثلما يجيدون ألوان الدراما المختلفة».

قصة مسلسل جزيرة غمام

تدور أحداث مسلسل جزيرة غمام في عشرينات القرن الماضي بصعيد مصر، داخل منزل «شافع» وأبناءئه الثلاثة، عندما يقوم الأخ الأكبر بقتل الأخ الأصغر بتحريض من الشقيق الأوسط، ويهرب الأخ الكبير من جريمته دون معرفته بأن شقيقه مازال حيا، وخلال رحلته الطويلة في الغربة يمر بعدد من المغامرات والمفارقات التي تحكي قصة مصر.

ويجمع المسلسل في بطولته عددا ضحما من الفنانين، من بينهم طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.