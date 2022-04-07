توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6.. عرفات بيدور على مكان ومحارب بيحقق مسعاه

توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6 كثيرة ومتنوعة، إذ شهدت أحداث الحلقات الأولى من المسلسل الذي يؤدي دور البطولة فيه الفنان طارق لطفي، إلى جانب الفنانة مي عز الدين، ردود فعل إيجابية وأحدثت حالة تفاعلٍ كبيرة بين الجمهور على منصّات التواصل الاجتماعي.

توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6

وتأتي توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6، بناءً على أحداث الحلقة الماضية، والتي بدأت أحداثها بدخول الغجرية على «العايقة» التي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، وتحاول إقناعها بزواجها من «خلدون»، والذي يؤدي دوره الفنان طارق لطفي، ثم ترفض ذلك، وتقول إنّها لن تتزوج حتى تعرف مكان قبر والديها، اللذين دفنا بغير علمٍ منها.

توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل جزيرة غمام، استمرار محاولات «عرفات»، الذي يؤدي شخصيته الفنان أحمد أمين، للبحث عن مكان للعيش فيه، بعدما حاول المطالبة بنصيبه في منزل والده وفشل، وذلك بعد سيطرة أحد الجيران على المنزل دون حق.

ومن توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6، مواصلة «العايقة» التي تقوم بتقديم شخصيتها الفنانة مي عز الدين في محاولات التأثير على الكثير من بيوت الجزيرة، من خلال جذب عقول الفتيات للتجميل وأعمال السحر، وأيضا تستمر في جذب الرجال لها اعتمادًا على جمالها لتنفيذ جميع رغباتها داخل الجزيرة.

ومن المتوقع أيضا، أن ينجح «الشيخ محارب» الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، في السيطرة على القرية وإجبار النساء على الصلاة، ومن المتوقع أيضا أن ينجح الشيخ يسري الذي يقدم دوره «محمد جمعة» بإيقاع النساء اللاتي يهجرهن رجالهن ويعالجهن بالسحر والأعمال.

مسلسل «جزيرة غمام» من بطولة مي عزالدين وطارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي محمود البزاوي، وهو من تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنياوي.