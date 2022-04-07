مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 6 والقنوات الناقلة، يبحث عنه العديد من المشاهدين والمتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني 2022، بطولة الفنان طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبدالوهاب ورياض الخولي وعبدالعزيز مخيون.

مواعيد عرض جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 6

ومن المقرر أن يعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 6، اليوم الخميس على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميا.

وبعد الإشارة إلى مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 6 والقنوات الناقلة له، تعرض «الوطن» في هذا الموضوع ملخصًا لأحداث الحلقة السابقة من المسلسل، إذ شهدت أحداثًا متنوعة، منها استمرار مساعي «خلدون»، الذي يجسده الفنان المصري طارق لطفي، لكسب تعاطف أهل الجزيرة معه بأساليبه الخاصة.

ومن ناحية أخرى يستغل الشيخ محارب، الذي يؤدي دوره «فتحي عبدالوهاب»، شباب الجزيرة في السيطرة على القرية وإجبار النساء على الصلاة، بينما يحاول الشيخ يسري، الذي يجسده الفنان محمد جمعة، استغلال النساء اللاتي يهجرهن رجالهن ويعالجهن بالسحر والأعمال.

أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5

وفي نهاية الحلقة أمر الشيخ محارب، شباب الجزيرة بفتح صندوق تبرعات الجامع فوجدوا أموالًا كثيرة قرروا أن يشتروا بها سلاح لمحاربة العجمي.

ويقدم مسلسل جزيرة غمام دراما صعيدية من خيال المؤلف، إذ يدور حول صراع شقيقين على امرأة واحدة، وأيضا خلافة حكم والدهما «الشيخ مدين»، كما يسلط الضوء على حكاية أهل الجزيرة خلال زمن سابق، في فترة قبل أكثر من 100 عام.

المسلسل من بطولة الفنانة مي عزالدين ويشاركها الفنان طارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي والفنان محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنياوي.