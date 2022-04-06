ناقد فني يشيد بـ«أحمد أمين» في مسلسل «جزيرة غمام»: «أقنعنا أنه نجار»

أشاد الناقد الفني مجدي الطيب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، بدور الفنان أحمد أمين في مسلسل «جزيرة غمام».

وكتب الطيب قائلا: «الممثل الذي أثبت أنه لم يكن صنيعة لوبي.. أقر، واعترف، أنه لم تتولد لدي قناعة، يومًا، بأن أحمد أمين، ممثل موهوب، ودائماً ما كنت أنظر إليه بوصفه صنيعة لوبي يفرضه علينا، من دون سبب، أو موهبة تُذكر، وإن كنت لا أنكر أنني توقفت عند تجربته في مسلسل (الوصية) ورأيته خفيف الظل».

الفنان أحمد أمين قلب الأمور رأسا على عقب

وأضاف الطيب: «ما رأيته في مسلسل جزيرة غَمام، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنياوي، قلب الأمور، بالنسبة لي، رأساً على عقب، بدا وكأنه ممثل مُحنك، قادر على الإمساك بتلابيب شخصية (عرفات)، لدرجة إقناعك بأنه في الأصل نجار، انجذب لشيخه مدين الذي يجسد دوره الفنان القدير عبد العزيز مخيون، حتى صار واحدًا من مُريديه.. صوفي، زاهد، ينطق بالحكمة، ودود ومُحب للبشر، مهما أنكروه، ونكلوا به، وحقروه أو لفظوه، وفِي كل هذه المراحل، والتقلبات، في الأحاسيس، والانفعالات، يملك (أمين) مشاعرك، ويستولي على تعاطفك، وربما ترى فيه ضعفك».

المسلسل ربما يتربع على قمة السباق الدرامي الرمضاني

واختتم: «يحدث هذا، قبل أن تكتمل خمس حلقات من المسلسل، الذي سيُزاحم، وربما يتربع على قمة السباق الدرامي الرمضاني، فماذا يفعل بِنَا أحمد أمين، ورفاقه فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي ومي عز الدين ورياض الخولي ومحمود البزاوي ومحمد جمعة ولبنى ونس.. في بقية الحلقات ؟».

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام، بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين ورياض الخولي وعبدالعزيز مخيون، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنياوي.