الطفل «شيكو» مغني تتر «يحيى وكنوز»: «حفظتها في 4 أيام وأهلي ساعدوني»

أعاد المسلسل الكارتوني «يحيى وكنوز» المساحة الخاصة بالأطفال في السباق الرمضاني، والتي كادت أن تختفي منذ فترة بسبب زحام الأعمال الدرامية، وصراع النجوم على الصدارة، إلا أن ظهر أول «أنميشن» يحكي عن الحضارة المصرية القديمة، ويخلق لنفسه مساحة وسط جمهور خاص بمشاركة عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف فيه.

أغنية مسلسل كارتون يحيى وكنوز

«مغامرة.. رحلة على الأرض السمرا.. دي مفاجأة دي ولا مخاطرة.. دي حكاية جابتلي جنان»، الكلمات الأولى من أغنية تتر «يحيى وكنوز»، والتي تعد من ضمن عوامل نجاح المسلسل، وأعادت إلى الأذهان أغاني الأعمال الكارتونية الرمضانية القديمة والمبهجة، وبكلمات سلسة بسيطة جذب الشاعر أحمد حسن راؤول الأطفال للمسلسل، وخطف قلوبهم أدهم دهيمه باللحن والتوزيع المميز للأغنية.

كواليس تسجيل أغنية «يحيى وكنوز»

صوت الطفل عبد الرحمن سعيد «شيكو» البطل الأول في أغنية تتر «يحيى وكنوز»، بتمكنه من الغناء والإحساس بالكلمات واللحن، وهو ما كشف تفاصيله في حديثه مع «الوطن»، إذ حفظ صاحب الـ11 عاما الأغنية في 4 أيام، وسجلها في يوم: «ماما بتساعدني أحفظ الحاجة وبابا وجدي وجدتي بيساعدوني في كل حاجة».

سعادة «شيكو» وأسرته بالأغنية بعد عرض التتر على شاشة قناة DMC التي تذيع مسلسل «يحيى وكنوز» كانت لفرحة أسرته: «كانوا مبسوطين أوي لما شافوها على التلفزيون واسمي مكتوب وقرايبي احتفلوا بيا»، وتلقى تعليقات إيجابية كثيرًا عليها.

وشارك «شيكو» سابقا في برنامج مواهب الأطفال «ذا فويس كيدز» الموسم الثالث ضمن فريق المطربة نانسي عجرم، فضلا عن أنه ضمن فريق كورال الأوبرا المصرية، وكذلك يقسم وقته بين الدراسة في الصف الخامس الابتدائي، وتدريب كرة القدم في النادي الأهلي.

الشاعر أحمد راؤول: «لغة الأطفال تغيرت»

كتابة كلمات مسلسل «يحيى وكنوز» احتاجت من الشاعر أحمد راؤول اختيار كلمات تناسبهم، خاصة أن لغتهم تغيرت بحسب حديثه لـ«الوطن»: «بقوا أكبر مننا»، ولذلك كتابة الأغنية كانت تحديًا بالنسبة له.

مسلسل يحيى وكنوز، من تأليف الكاتب محمد عدلي، وإخراج محمد عيد، ويشارك فيه عدد من نجوم الفن بينهم «ياسر جلال، أحمد العوضي، إسعاد يونس، أحمد السقا، أشرف عبد الباقي».