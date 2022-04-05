قائمة الفنانين الغائبين عن مسلسلات رمضان 2022 .. أبرزهم عادل إمام

قائمة الفنانين الغائبين عن مسلسلات رمضان 2022 يتصدّرها أبرز النجوم الذين يرتبط بهم الجمهور كل عام ويتمنى أن يراهم دائمًا على الشاشة، ويستعرض «الوطن» في السطور التالية قائمة الفنانين الغائبين عن مسلسلات رمضان 2022.

عادل إمام في أول قائمة الفنانين الغائبين عن مسلسلات رمضان 2022

يأتي في أول قائمة الفنانين الغائبين عن مسلسلات رمضان 2022، عادل إمام الذي يغيب للعام الثاني على التوالي عن المنافسة الرمضانية، وذلك بعد نجاحة مسلسله الأخير «فلانتينو» عام 2020، بطولة دلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد كيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، ورضا إدريس، وإنعام الجريتلي، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

غياب يحيي الفخراني عن دراما رمضان 2022

فيما يغيب الفنان يحيى الفخراني الذي قدم العام الماضي مسلسل «نجيب زاهي زركش»، بطولة محمد محمود، وأنوشكا، وإسلام إبراهيم، وتميم عبده، ورنا رئيس، ومحمد يسري، ونهى عابدي، وحنان سليمان، وعبدالرحيم حسن.

منى زكي بعد نجاح «لعبة نيوتن» تغيب عن دراما رمضان 2022

وتغيب الفنانة منى زكي بعد مسلسلها «لعبة نيوتن»، الذي حاز علي إعجاب كثير من الجماهير والنقاد، الذي يدور حول اتخاذ حازم وهنا المتحابين قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

وشارك في بطولته محمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، أودم الشرقاوي، وأسامة الهادي، وعلي قاسم، ومحمد التاجي، وشادية عبدالحميد، ومجدي السباعي، ومن تأليف وإخراج تامر محسن

أحمد العوضي وزوجته الفنان ياسمين عبد العزيز

وكذلك يغيب الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، بعد مشاركتهما في دراما رمضان العام المقبل، من خلال مسلسل «اللي ملوش كبير»، بطولة خالد الصاوي، ودينا فؤاد، وخالد سرحان، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد، وعايدة رياض، وهدي الأتربي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفي فكري.

غياب يوسف الشريف عن دراما رمضان 2022

ويغيب الفنان يوسف الشريف بعد مشاركته في دراما رمضان العام الماضي، من خلال مسلسل «كوفيد 25»، بطولة أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وميرنا نور الدين، إسلام جمال، وراندا البحيري، وأميرة العايدي، وعماد رشاد، ومحمد مرزبان، إيناس كامل.