المشاورات اليمنية-اليمنية من الرياض: مستعدون للتفاوض مع الحوثيين

اختتمت المشاورات اليمنية-اليمنية في الرياض، اليوم، الخميس، بإصدار بيان ختامي يدعو إلى الدخول في مفاوضات مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي، وذلك حسبما ذكرت العربية نت.

وكانت المشاورات اليمنية-اليمنية قد انطلقت الأسبوع الماضي في الرياض بمشاركة طيف واسع من الأطراف اليمنية، وأطراف إقليمية ودولية، لكن في غياب الحوثيين.

رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني الجديد يشاركون في ختام المشاورات اليمنية

وشارك في جلسة اختتام المشاورات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني الجديد الذي نقل الرئيس اليمني صلاحياته إليه.

واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في كلمته خلال اختتام المشاورات، أن نجاح المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت في الرياض يعتبر نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل.

وأكد البيان الختامي للمشاورات، الذي تلاه رئيس الحكومة، معين عبدالملك، أن المشاورات اليمنية-اليمنية توصلت لتعزيز مؤسسات الدولة من أجل تمكينها من تأدية واجباتها، فضلا عن وحدة الصف.

ورحب البيان الختامي كذلك بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ونقل صلاحياته إليه، مؤكداً دعمه لهذا المجلس الجديد.

البيان الختامي للمشاورات يدعو لبدء التفاوض مع الحوثيين بإشراف الأمم المتحدة

وجاء في البيان أن مجلس القيادة الرئاسي دعا لبدء التفاوض مع الحوثيين بإشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأضاف: تم الاتفاق في المشاورات على أهمية سرعة تنفيذ ما تبقى من خطوات من اتفاق الرياض، وتشكيل فريق للمتابعة.