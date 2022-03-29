انطلاق المشاورات «اليمنية- اليمنية» في «الرياض» اليوم

تشهد العاصمة السعودية «الرياض»، اليوم الثلاثاء، انطلاق المشاورات «اليمنية- اليمنية»، التي من المقرر أن تستمر حتى 7 أبريل المقبل، برعاية منظمة الأمم المتحدة ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أن من المقرر أن تناقش المشاورات، 6 محاور بينها: العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي، موضحة أن المشاورات تهدف إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.

«الحجرف»: الدعوة لعقد المشاورات ليست مبادرة جديدة

وكان الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف أكد أن الدعوة لعقد المشاورات «اليمنية اليمنية» ليست مبادرة جديدة، وإنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.

وفي وقت سابق، دعا الحجرف، جميع أطراف الصراع اليمني للمشاركة في المفاوضات، والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

«التعاون الإسلامي» تدعو واشنطن إلى النظر في إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

وكانت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي»، دعت في وقت سابق، واشنطن إلى النظر بجدية في إعادة تصنيف الميليشيات الحوثية، جماعة إرهابية، وهو الأمر الذي سبق أن نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 بتاريخ 28 فبراير 2022، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وكان رئيس مجلس النواب في اليمن الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، استعرضا، امس الاثنين، مع السفير السعودي لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لاعادة الإعمار، محمد سعيد آل جابر، جهود «الرياض» ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ودعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاورات «اليمنية- اليمنية»، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».