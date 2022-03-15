ضمن مسئوليتها المجتمعية.. "طلعت مصطفى" توفر التدريب العملي لطلاب مؤسسة "جيمس" ( فيديو وصور )

قامت مجموعة طلعت مصطفى بتوفير تدريب عملي لطلاب مدارس مؤسسة جيمس التعليمية بالرحاب ومدينتي ، وذلك إيماناً بمسئوليتها المجتمعية .

و أكد الدكتور مصطفى عبدربه ، مدير إدارة التدريب بالمجموعة ، أن طلعت مصطفى تقوم بتدريب الطلاب نظرياً وعملياً بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل وإكسابهم مهارات وخبرات عملية أثناء الدارسة لتنمية مهاراتهم المختلفة .

وأشار إلى التحاق عشرات الطلاب من مؤسسة "جيمس" بالتدريب العملي ، حيث وفرت طلعت مصطفى فرص التدريب بعدد من إدارات الشركة مثل إدارة الشبكات والموارد البشرية والدعم الاليكتروني .

وأشاد الطلاب بمستوى التدريب العملي الذي تم تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات، بما يسهم في صقل المهارات العلمية والعملية للطلبة لتأهيلهم لسوق العمل، وإكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات .