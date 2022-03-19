طلعت مصطفى : براند عالمي جديد في أوبن آير مول بمدينتي.. تعرف عليه !!

قامت مجموعة طلعت مصطفى (TMG) ، الشــركة الرائــدة في مجــال التطويــر العقــاري والســياحي، بتوقيع عقد مع شركة "ديكاتلون" العالمية لمستلزمات الألعاب الرياضية ، لافتتاح أحدث فروعها قريباً في أوبن آير مول – مدينتي .

تم توقيع الاتفاقية في حفل رسمي أُقيم في أوبن اير مول بمدينتي ، وقام بالتوقيع كل من السيد عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والسيد إريك بودان " Eric Bodhuin " ، المدير التنفيذي لـ ديكاتلون مصر .

وتعد "ديكاتلون" من أكبر العلامات التجارية الأوروبية المتخصصة في مجال المعدات والملابس والأدوات الرياضية ، وهي العلامة التجارية الوحيدة في مصر التي توفر كافة المستلزمات الخاصة بأكثر من 50 لعبة رياضية في محل رياضي واحد.

وبدأت شركة "ديكاتلون" في تصنيع الملابس الرياضية في مصر منذ عام 2010 ومنذ عام 2018 بدأت "ديكاتلون" في افتتاح متاجرها الرياضية في مصر. وتمتلك "ديكاتلون" العالمية ما يقرب من 1697 متجراً منتشرة في اكثر من 62 دولة حول العالم .

ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع.