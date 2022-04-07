الأوقاف تعلن تفاصيل جديدة في مسابقة كبار الحفظة: 50 ألف جنيه للفائز

أعلنت وزارة الأوقاف عن الذين يحق لهم الالتحاق بالتصفية النهائية في مسابقة كبار الحفظة، على أن يعقد امتحان التصفية النهائية لكبار الحفظة يوم الاثنين 11 / 4 / 2022م، في ديوان عام الوزارة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك للمنافسة على المراكز الأولى في مسابقة كبار الحفظة وجوائزها كالتالي:

جائزة الأول على الجمهورية

1. - 50 ألف جنيه للأول على مستوى الجمهورية بشرط الحصول على 85% على الأقل في كل من الامتحانين على حدة، مع ترشيحه للسفر على قائمة إيفاد رمضان للقراء.

2. - 30 ألف جنيه للثاني على مستوى الجمهورية بشرط الحصول على 80% على الأقل في كل من الامتحانين على حدة، مع ترشيحه للسفر على قائمة إيفاد رمضان للقراء.

3. - 20 ألف جنيه للثالث على مستوى الجمهورية بشرط الحصول على 75% على الأقل في كل من الامتحانين على حدة، مع ترشيحه للسفر على قائمة إيفاد رمضان للقراء.

كما أعلنت الأوقاف خمس جوائز أخرى قيمة كل منها 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 70% على الأقل في كل من الامتحانين على حدة، مع ترشيح كل منهم للسفر على قائمة إيفاد رمضان للقراء.

القراء

كما أعلنت الأوقاف عن القراء في مديريات الأوقاف المختلفة، وهم كالتالي:

1. محمد عيد محمد حسن - بني سويف

2. أحمد محمد السيد خطاب - البحيرة

3. أيمن منصور عبد العزيز متولي - الجيزة

4. محمود أحمد محمود مخلص - الغربية

5. ماهر محمد عبد النبي فرماوي - الجيزة

6. علاء رجب محمد إبراهيم - الشرقية

7. محمد رفاعي كامل زلط - الجيزة

8. أيمن محمد عبد المنعم محمد - الجيزة

9. أحمد طارق صبحي طه - القليوبية

10. حمادة محمد السيد خطاب - البحيرة

11. محمد محمد محي الدين إبراهيم علي - البحيرة

12. أحمد سلامة عبد الرازق عامر النجار - البحيرة