شروط إقامة موائد الرحمن في رمضان 2022: «لازم تصريح من الحي أو المدينة»

بعد إعلان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء عن السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وغيرها من الإجراءات قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن شروط إقامة موائد الرحمن في رمضان 2022، تتطلب الحصول على تصريح من الحى أو المدينة التي تقع في نطاقها المائدة مع تحديد الموقع، والابتعاد عن أي زحام والشوارع الرئيسية والميادين مع اتباع الإجراءات الاحترازية، والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين.

رفع درجة الاستعداد

ورفعت وزارة التنمية المحلية، درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال شهر رمضان من خلال توفير السلع الغذائية، وتكثيف الحملات والرقابة للحد من أى زيادات غير مبررة في الأسعار، مع العمل على إقامة مزيدًا من المعارض، والشوادر بكل الأحياء والمدن والمنافذ الثابتة والمتحركة، للوصول لكل المناطق منها القرى والأحياء الشعبية لتخفيف العبء عن المواطنين بتوفير السلع بأسعار مخفضة.

مواعيد عمل المقاهي والمطاعم

ومن المقرر، أن يصدر قرارًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بتنظيم مواعيد عمل المحلات والمقاهي، والمطاعم والمولات والورش، والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر بعد إعلان مجلس الوزراء مد عمل المحلات حتى الثانية صباحا خلال الشهر الكريم لتلبية احتياجات المواطنين، مع استثناء أنشطة من مواعيد الغلق مثل السوبر ماركت، والصيدليات، ومراعاة توقيتات محلات الخضار والفاكهة والأسواق، مع تسيير لجان متابعة للتأكد من تطبيق مواعيد عمل المحلات والمقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان.

ومن المقرر مشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، في الاحتفال الذي تقيمه دار الإفتاء لاستطلاع هلال شهر رمضان عقب صلاة مغرب يوم الجمعة المقبل، من جانبه أعلن معهد البحوث الفلكية أن غرة شهر رمضان تبدأ يوم السبت 2 أبريل المقبل.