أسعار الدواجن اليوم الخميس 7-4-2022 في مصر.. سادس أيام رمضان

انخفاض أسعار الدواجن مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، جعل الكثير من المواطنين يقبلون على شراء الدواجن خلال شهر رمضان الكريم، بالرغم من ارتفاع الأسعار بشكل عام، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن تناولها في وجبة الإفطار، لتصبح وجبة أساسية على المائدة، ما جعلهم يبحثون عن أسعار الدواجن في الأسواق المصرية عبر محركات البحث المختلفة.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الخميس الموافق 7 أبريل، وفق جولة «الوطن» في عدد من الأسواق والمحلات التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وشهدت أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها اليوم استقرارا في المحلات التجارية الكبرى، والتي جاءت كالآتي:

- الفرخة الكاملة: جاء سعر الفرخة الكاملة، والتي يتراوح وزنها ما بين 1100 إلى 1200 جرام، لقيمة مالية تتراوح بين بين 45 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

- البانية: فيما جاء سعر كيلو البانية ليصل لقيمة تتراوح بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

- الشيش طاووق: فيما وصل سعر الشيش طاووق لقيمة مالية تتراوح ما بين 80 إلى 110 جنيها، ووصل سعر المتبل منه لقيمة نحو 145 جنيهًا.

- دبابيس الدجاج: وجاء سعر الكيلو من دبابيس الدجاج ليسجل قيمة مالية تتراوح بين 82 إلى 100 جنيه.

- الأوراك: كما وصل سعر كيلو الأوراك لقيمة مالية تتراوح بين 70 إلى 130 جنيهًا.

- كبدة دجاج: ووصل سعر الطبق من كبدة الدجاج بوزن كيلو جرام ليصل قيمة تتراوح بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

وجاء سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي في المحلات التجارية والأسواق المصرية اليوم الخميس بسعر يصل إلى 70 جنيهًا، فيما يباع كيلو الفيليه الرومي منه بسعر 125 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الأوراك لقيمة 47 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

ووصل سعر البطة والتي تزن 5 كيلو لقيمة مالية تصل إلى 320 جنيهًا، بينما تباع الكيلو بنحو 57 جنيها، بينما يباع في السوق المحلي وصل سعره 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس ليسجل قيمة تتراوح ما بين 9.5 إلى 13.75 جنيها، فيما وصل سعر الكتكوت الساسو ليتراوح بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض قيمة تراوحت بين 7 إلى 7.5 جنيها.