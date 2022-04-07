بعد 32 عاما.. أغنية دعائية تعيد الديو الشهير بين حميد الشاعري وسيمون

بعد غياب دام ما يقرب من 32 عاما، من ظهورهما الاول سويا، أعاد إعلان لإحدى الشركات العقارية الفنان حميد الشاعري والفنانة سيمون من جديد ليقدما دويتو غنائيا فنيا، بعد أن قدماه من قبل عام 1990.

هشام عباس يظهر مع سيمون والشاعري

الإعلان الدعائي الذي جمع سيمون وحميد الشاعري كان قد جمع معهما كلا من الفنان هشام عباس والفنان أحمد السقا والفنانة هند صبري والفنانة ليلى زاهر بعنوان رمضان فى جيلنا، فى حين ان الظهور الأول لحميد وسيمون سويا كان عام 1990 حينما قدم الثنائي أغنية بتكلم جد والتى طرحت فى ألبوم سيمون الذى حمل نفس الاسم.

بتكلم جد قدمت عام 1990 ومن كلمات جمال عبدالعزيز

أغنية بتكلم جد من كلمات الشاعر جمال عبد العزيز وألحان وتوزيع حميد الشاعري، ويقول مطلعها:

بتكلم جد ما تقولش لحد

دانا قلبي وليد فرحان وسعيد

لا هو حمل كلام ولا جذب وشد

حبنا لؤلؤة من أول لقى

لؤلؤة لؤلؤة لا كلام ولا رد

لؤلؤة ضمها اصلها انا

بالذات انها على قد القد

حميد الشاعري كان قد أحيا خلال الساعات الماضية سهرة رمضانية رفقة الفنان هشام عباس فى منطقة التجمع الخامس، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة، كما قدم مع هشام عباس أغنية عيني.