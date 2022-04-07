عضو منظمة خريجي الأزهر: القرآن يخاطب كل واحد فينا بالأحكام الشرعية

قال الدكتور سيف رجب قزامل، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن شهر رمضان به فرائض عظيمة منّ الله بها علينا، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول النبي صلي الله عليه وسلم «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدّم من ذنبه».

قزامل: المنهج الإسلامي به أحكام عبادية ينبغي أن يسير عليها المرء في حياته

وأضاف «قزامل» خلال تقديمه لبرنامجه «تسامح ورحمة»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المنهج الإسلامي به الكثير من الأحكام الشرعية والأحكام العبادية التي ينبغي أن يسير عليها المرء في حياته، حيث إن القرآن دائما ما يخاطب كل واحد فينا بالأحكام الشرعية، «السنة الشريفة تخاطب كل واحد فينا بالأحكام الشرعية».

قزامل: يجب على الجميع تلمس هدي النبي صلي الله عليه وسلم في كل أوامره

وأوضح أنه يجب على الجميع تلمس هدي النبي صلي الله عليه وسلم في كل أوامره وما نهي عنه، وهو أمر رباني، حيث أن النبي قد شرع لنا أحكاما لم يوص عليها في القرآن أحيانا وهي تشريع، ومن التشريعات التي جاءت بها السنة الشريفة هي زكاة الفطر من رمضان، «الله يتعقب الصائم بلطفه، وقد يلهوا أو ينسي الصائم أنه صائم ويذل لسانه بكلمة ما أو يغتاب شخص، حتى شرع النبي زكاة رمضان وهي طهره للصائم من اللغو».

وأكد أن تلك الزكاة تكون بمثابة التطهير لما قد يحدث للصائم وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، «كما يوجد سجدتين للسهو فكذلك نفس الأمر في الصيام، وفي رمضان يدركنا الشرع بأن نتدارك ما حدث من تقصير بذكاة الفطر، وفي هذا التشريع تذكرة لأخيك الفقير المسكين حتى لا يسأل الناس في يوم العيد الصدقة ويسعد أيضا».