انطلاق مؤتمر «الأزهر الشريف تاريخ وريادة» برعاية الإمام الأكبر أول مارس

تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، مؤتمرها العلمي الأول بعنوان: «الأزهر الشريف تاريخ وريادة»، وذلك في الفترة من 1 إلى 2 مارس 2022.

ويأتي هذا المؤتمر برعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومحمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ومحمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، ومحمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث، وبرئاسة نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وعلي عبد الموجود نور الدين عميد الكلية.

أثر الأزهر الشريف في الحضارة

ويستهدف المؤتمر الكشف عن أثر الأزهر الشريف في الحضارة الإسلامية، مع الاهتمام بإبراز الدور المحوري للأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية والإنسانية، ودور علمائه في الإصلاح والتجديد، والتقريب بين المذاهب، والكشف عن تأثير الأزهر الشريف في الحضارة الإنسانية، وتأثره بها، وإبراز دور الأزهر في دعم التعايش السلمي بين الشعوب والتقريب بين الحضارات، وبيان أثر العلوم التي تدرس بالأزهر في بناء فكر إسلامي معتدل، إضافة إلى دعم التوجه الإصلاحي للأزهر الشريف في مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة.

المنهج الأزهري

كما ينعقد المؤتمر في عدة محاور مهمة تتناول المنهج الأزهري ومميزاته، والأزهر الشريف ودوره في الحفاظ على التراث الإسلامي، والأزهر الشريف ودوره في الإصلاح والتجديد، ووسطية الأزهر وأثرها في دعم التقارب بين التيارات والمذاهب، والدور الوطني والمجتمعي للأزهر عبر العصور المختلفة، وأثر الأزهر الشريف في الحضارة الإنسانية وتأثره بها.