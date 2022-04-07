لاعب جودو مقرب من آلاء ناصر: توفيت فجأة ودفنتها في بلبيس

تصدر خبر وفاة آلاء ناصر حامد مدربة منتخب مصر لناشئات الجودو محركات البحث ومنصّات التواصل الاجتماعي، التي وافتها المنية اليوم في المركز الأولمبي بالمعادي، وهناك تأكيدات بأنّها حضرت بالمركز منذ أيام مع 80 لاعبًا من منتخب الجودو، لمرافقة 14 لاعبة ناشئة مع مجموعة مدربين؛ للدخول في معسكر مغلق للمنتخبات في المركز.

الدفنة بمركز بلبيس الشرقية

وقال عبدالله عثمان، لاعب الجودو بمنتخب مصر، وأحد الأصدقاء المقربين للمدربة آلاء ناصر، لـ «الوطن»، إنها توفيت بشكل مفاجئ وكانت لا تعاني من أي أمراض كما يعتقد الكثير من مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي، كاشفَا عن أنّ آلاء ستدفن عقب صلاة العشاء في مسقط رأسها بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وأضاف عاطف حمودة، المدير التنفيذي للمركز الأولمبي بالمعادي، أن آلاء ناصر حامد كانت تقيم في غرفة ثلاثية مع لاعبتين أخريين بمنتخب ناشئات الجودو، اللتين أكدتا أن آلاء استيقظت من النوم في الساعة الثانية عشرة ظهرا ثم أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها للاطمئنان عليها، كما تعودت يوميا، وفي أثناء المكالمة سقط منها الهاتف المحمول على الأرض ووقعت على الأرض.

التفاصيل الأخيرة قبل وفاتها

وأوضح حمودة، خلال حديثه مع «الوطن»، أن اللاعبتين حاولتا إفاقتها إلا أنها كانت جثة هامدة، وفي أقل من 3 دقائق كنا في الغرفة، بعد أن أجرينا اتصالا بالإسعاف وحضر معنا الدكتور مجدي الصباغ مدير الطب الرياضي بالمركز والطبيب الخاص بالمنتخب، وكافة الأجهزة الطبية وجهاز الصدمات وجهاز التنفس الصناعي، في محاولات إفاقة استمرت نصف ساعة، لكن دون جدوى؛ لأن الوفاة كانت أسبق إلينا منها.

تعليمات وزير الشباب والرياضة

وأكد المدير التنفيذي للمركز الأولمبي بالمعادي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فور علمه بوفاتها، أصدر تعليماته وتوجيهاته باتخاذ كل الإجراءات للتيسير على أسرة المدربة المتوفاة، بخروج وتشييع الجنازة بما يخفف المعاناة عن ذويها.

وأشار عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأولمبي بالمعادي، إلى أن طبيب مكتب الصحة الذي حضر لمعاينة الجثة، أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، كاشفا عن مفاجأة، بأنّ حالة الموت المفاجئ الذي تعرضت له مدربة الجودو هي تاسع حالة من المواطنين تصادفه خلال أسبوع.