عماد الدين حسين: منتخب مصر يعاني من عيوب خلقية متعلقة ببنية الرياضة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، ضرورة التعامل مع عدم نجاح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في بلوغ نهائيات كأس العالم بالشكل الأمثل، موضحًا أننا نعاني من عيوب خَلقية متعلقة ببنية الرياضة في مصر، مثل ضعف المنظومة الرياضية ورياضة في المدارس وساحات لعب كبيرة، وهو ما يؤدي إلى تقليل عمليات الحصول على المواهب اللازمة لبناء منتخبات وطنية قوية، رغم أن مصر مليئة باللاعبين الرائعين.

تميز الإدارة سر تحقيق النجاحات

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، ببرنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي: «يجب أن يكون لدينا إدارات جيدة؛ فالأهلي يتميز بوجود إدارة مستقرة تلعب دورا مهما للغاية في تحقيق الفوز وحصد البطولات، بسبب الاستقرار الإداري الذي يعتمد على المؤسسات لا الأفراد».

أهمية التخطيط على المدى الطويل

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التخطيط على المدى الطويل يحتاج إلى وقت وجهد وعمل وإصلاح الأخطاء القاتلة وعدم التغيير العشوائي، أما التغيير على المدى القصير، فإنه معني بمناقشة أحوال المنتخب الوطني، مشددًا على أن لاعبي منتخبنا اجتهدوا في إطار إمكانياتهم، خلال المباريات الثلاث التي لعبوها ضد منتخب السنغال: «اللاعبين مكانش عندها أكتر من كدة، كان فيه إرهاب وشحن معنوي، لكن الأداء لم يكن جيدا».

وأوضح أن الرياضة ليست القطاع الوحيد الذي يحتاج إلى إصلاح حقيقي، فهذا الكلام ينسحب على التعليم والصحة: «يجب أن نركز على إصلاح القاعدة من الأسفل، فالأهلي كان فريقا قويا ويمثل العمود الفقري للمنتخب الفائز بـ3 بطولات لكأس الأمم، فنحن نعاني من مشكلة هيكلية وأشياء سلبية متراكمة».