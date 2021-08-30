لاعبة الجودو «رنا وائل».. تاريخ مشرف ونهاية مؤلمة في الملعب.. «فيديو»

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي مدينة المنصورة وكل عشاق رياضة «الجودو»، بعد وفاة لاعبة الجودو «رنا وائل»، أثناء التدريب في صالة الألعاب القتالية داخل نادي «الحوار» للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث كانت لاعبة واعدة وإحدى بطلات النادي تحت 12 سنة.

ليلة «رنا وائل» بدأت بالتدريب وانتهت بالوفاة

ذهبت لاعبة الجودو رنا وائل في تلك الليلة مع والدتها في موعد التمرين، وباشرت التمرين، ثم أعطي لهم المدرب وقتا للراحة، فهرولت نحو والدتها التي تنتظرها لتعود بها إلي المنزل، فجلستها معها وكأنها كانت تودعها، وبعد فترة، نادى المدرب عليها للعب مباراة مع إحدى اللاعبات إلا أن المفاجأة والصدمة نزلت علي الجميع عندما سقطت بطريقة غريبة على الأرض من وضع الوقوف علي وجهها.

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إسعاف لاعبة الجودو رنا وائل في النادي

وانتقلت وحدة إسعاف النادي لصالة الألعاب القتالية لإنقاذ رنا وائل لاعبة الجودو، معتقدين أنها مجرد حالة إغماء، لكن وحدة الإسعاف وجدوا أنها تحتاج إلي إنعاش قلبي ورئوي، ففعلوا إلا أن الأمر كان صعبا والاستجابة بسيطة، فاستدعوا الإسعاف وجرى نقلها إلي مستشفى خاص علي مسافة قريبة من النادي، إلا أن جميع محاولات إسعافها باءت بالفشل وتوفيت هناك بتوقف عضلة القلب، حسب إعلان النادي.

ناي الحوار يعلن الحداد 3 أيام

وسيطر الحزن علي أعضاء الجمعية العمومية لنادي الحوار ومجلس إدارة النادي ولذي أعلن الحداد في النادي لفقد لاعبة الجودو رنا وائل والتي كانت تؤهل للبطولات الكبرى، وأصدر النادي بيانا لكشف جميع حقائق حول وفاة اللاعبة بعد جدل كبير عن أسباب الوفاة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبادرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إلى إصدار نعي للطالبة المقيدة بالصف الأول الإعدادي بمديرية طلخا المتميزة للغات 2، كما نعتها مدرستها وشارك المئات في تشييع جنازتها إلى مثواها الأخير.