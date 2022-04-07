الموت المفاجئ يخطف مدربة الجودو.. عميد معهد القلب يوضح أسبابه وأعراضه

أثار وفاة مدربة الجودو بالمركز الأفريقي، آلاء حامد، القلق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها كانت بصحة جيدة وفقا لتصريحات المدير التنفيذي للمركز الأولمبي بالمعادي، موضحا أنها استيقظت من النوم في الساعة الثانية عشرة ظهرا وأجرت اتصالا مع أهلها للاطمئنان عليهم، ثم بعد ذلك سقطت على الأرض جثة هامدة، ووصف البعض أن وفاتها كانت بسبب الموت المفاجئ.

أعراض الموت المفاجئ

وتواصل «الوطن» مع عميد معهد القلب لمعرفة أسباب الموت المفاجئ وكذلك أعراضه، وقال الدكتور محمد عبد الهادي، إن أعراض الموت المفاجئ تتضمن النوم لفترة طويلة، ضعف العضلات، الشعور بالألم في الجسم، ضيق في التنفس وبشكل عام مشاكل في التنفس، حدوث لخبطة في مواعيد الدخول للحمام، وتغير وظائف الجسم، والاحساس بالبرودة.

أسباب الموت المفاجئ

وعن أسباب الموت المفاجئ، أوضح عميد معهد القلب، هناك أسباب عديدة للموت المفاجئ، منها امراض القلب وتكون وراثية، لافتا إلى أنه من ضمن أسباب الموت المفاجئ هو حدوث التهاب في عضلة القلب والتي تعمل على إنتاج فيروسات تخلق أمراضا أخرى داخل الجسم، وشرايين القلب التاجية بشكل غير طبيعي فهناك بعض الأشخاص يتم ولادتهم بشريان قلب غير طبيعية، ومتلازمة كيوتي الطويلة والتي تعمل علي التأثير على نظم ضربات القلب.

ونصح الدكتور محمد عبدالهادي الأشخاص، بأنه في حالة حدوث الإغماء المتكرر ودون أسباب واضحة ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص، وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة لأنه من ضمن أسباب الموت المفاجئ، ويجب الحذر ودليل على وجود مشكلة في القلب.

وطالب عميد معهد القلب المواطنين بشكل عام، ضرورة تغير المفهوم الثقافي للصحة لدي المواطنين، قائلا " مش شرط عشان مافيش اي اعراض يبقي انت شخص سليم، اعملوا أشعة وفحوصات بشكل دوري علي الجسم ومارسوا الرياضة غذا للروح والعقل واتباع نظام غذائي صحي سليم للجسم للوقاية من كافة الأمراض".