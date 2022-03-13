أستاذ قلب يحذر من الموت المفاجئ بعد أشهر من الإصابة بفيروس كورونا

كشف الدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب ومدير عام مستشفى وادي النيل، بأن تأثر عضلة قلب نجم النادي الأهلي بدر بانون كان بسبب فيروس كورونا، قائلا: «بدر بانون لاعب الأهلي اكتشفوا وجود مشكلة في عضلة قلبه عندما ذهب للبطولة الإفريقة وبعدما تعافى من كورونا بعد 4 أسابيع».

كورونا يؤدي لجلطات القلب

وأضاف «خميس»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن كل لاعب في أوروبا أصيب بفيروس كورونا لا يعود مرة أخرى للملاعب بعد شفائه إلا بعمل موجات صوتية على القلب ورنين مغناطيسي.

وأوضح أن فيروس كورونا يهاجم مادة الاندوثيلين، وهي الغشاء المبطن لكل الأوعية الدموية في الجسم، وبالتالي إذا ضرب الفيروس الاندوثيلين في أوعية الرئة ينتج تجلطات في الرئة، وينطبق ذلك في عضلات القلب والشريان التاجي والطرفية.

ولفت أن الموت المفاجئ بعد شهرين أو ثلاثة من التعافي من كورونا قد يكون بسبب الفيروس، متابعا: «عشان كده لازم المريض يخلي باله من الأعراض وصحته ويتابع مع دكاترة من 3 أسابيع لـ6 أشهر من كورونا».

الفيروس أحد أسباب الموت المفاجئ

من جانبها قالت الدكتورة لمياء علام، أستاذ مساعد أمراض القلب بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا يمكن أن يكون أحد أسباب الموت المفاجئ، وهناك أسباب تحدث أثناء عدوى كورونا، وأسباب أخرى تؤدي للموت المفاجئ أو حدوث مشكلات في القلب ما بعد الشفاء وتُسمى متلازمة ما بعد كورونا.

وأضافت «علام»، خلال لقاء بنفس البرنامج أنه أثناء إصابة الشخص بفيروس كورونا يسبب الفيروس أحيانا التهاب في عضلة القلب مصاحب للالتهاب في الرئة، ونسبة حدوث ذلك منخفضة للغاية ولكن محتملة الحدوث، وهناك حالات في مصر أصيب بالاحتشاء القلبي.

وأشارت إلى أن الإصابة بالاحتشاء القلبي أو التهاب القلب يمكن أن يؤدي إلى حدوث تسارع في ضربات القلب، وهي أحد أسباب الموت المفاجئ أو توقف عضلة القلب.

وأفادت بأن أحد أسباب الموت المفاجئ هو ارتفاع تجلط الدم، والتي تؤدي لانسداد رئوي أو شرايين الرئة.