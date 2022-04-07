موعد شم النسيم في مصر 2022.. إجازة رسمية خلال شهر رمضان

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد شم النسيم في مصر 2022، وذلك بعد أن ازداد عمليات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة موعده خلال شهر رمضان المبارك 2022، موضحا أن 25 أبريل الجاري سيكون موعد أول أيام احتفالات شم النسيم، وهو اليوم الثاني لعيد القيامة المجيد للإخوة المسحيين في مصر.

شم النسيم في مصر 2022: 25 أبريل

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد شم النسيم في مصر 2022 سيوافق هذه المرة احتفالات عيد تحرير سيناء وهي أول مرة يتوافق العيدين منذ بداية عام 2000، موضحا أن تحديد موعد شم النسيم في مصر 2022، جرى وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث، وكذلك وفقاً للحسابات القبطية، مؤكدا أن الحسابات الفلكية تسهم في حساب كافة الأشهر العربية والأشهر القبطية.

شم النسيم يوافق العام الحالي احتفالات تحرير سيناء

وتابع أن المعهد القومي يمتلك الإمكانيات العلمية والبشرية والأجهزة التي تسهم في الحساب الصحيح للأحداث الفلكية ومواعيد بداية ونهاية الشهور العربية و الميلادية، وكذلك تحديد موعد الظواهر الفلكية المختلفة المتمثلة في الكسوف والخسوف للشمس والقمر، وكذلك موعد ظهور الأهلية لمعرفة بداية الشهور العربية و نهايتها، مشيرا إلى أن ما يتعلق بالأشهر العربية كشعبان ورمضان وشوال وذي الحجة يجرى الإعلان عنها رسميا من قبل دار الإفتاء المصرية.