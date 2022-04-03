موعد عيد الفطر 2022 في مصر.. يوافق يوم الاثنين فلكيا

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر 2022 في مصر، موضحًا أنه سيوافق فلكيًا يوم الاثنين 2 مايو المقبل 2022، على أن تكون صلاته الساعة 5:36 دقيقة صباحًا، بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مشيرًا إلى أنّ موعد عيد الفطر سيكون وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد من خلال الأساتذة والعلماء المتخصصين بمختلف القطاعات.

عيد الفطر 2022 في مصر

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أنّ موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة الجيزة سيكون الساعة 5:37 صباحًا، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:40 صباحًا، وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:30 صباحًا، وفي محافظة السلوم 5:58 صباحًا، وفي محافظة العريش الساعة 5:25 صباحًا، وفي محافظة الطور 5:30 صباحًا، وفي محافظة طابا الساعة 5:23 صباحًا، وفي محافظة بنها الساعة 5:36 صباحًا، وفي شبين الكوم الساعة 5:37 صباحًا، وفي كفر الشيخ الساعة 5:36 صباحًا، وفي محافظة الإسماعيلية الساعة 5:31 صباحًا، وفي محافظة مطروح الساعة 5:50 صباحًا، وفي محافظة أسيوط الساعة 5:41 صباحًا.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر: 2 مايو 2022

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ الرأي النهائي لموعد عيد الفطر 2022 في مصر ستحدده دار الإفتاء المصرية، فهي المنوطة بالإعلان والكشف عنه، بعد استطلاعه بالاشتراك بينها وبين عدد من الجهات المعنية المتمثلة في هيئة المساحة والقومي للبحوث، مؤكدًا أن ما تم الكشف عنه من مواعيد وفقًا للحسابات الفلكية.