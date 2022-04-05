موعد إجازة شم النسيم 2022.. اعرف اليوم والتاريخ

يتزامن شم النسيم 2022 للعام الثاني على التوالي مع شهر رمضان المبارك، وزادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد شم النسيم هذا العام، ومتى يتم ترحيل إجازته؟ وهل يكون هناك إجازات رسمية أخرى في رمضان 2022؟

وفي سياق الخدمات التي يقدمها «الوطن» على مدار اليوم، نستعرض في السطور التالية، موعد شم النسيم 2022 ومتى تكون إجازة شم النسيم رسميًا وفقًا للأجندة المعلنة من قبل مجلس الوزراء في بداية العام:

موعد شم النسيم 2022

ويحتفل المصريون بأعياد الربيع أو ما يعرف بِاسم شم النسيم لهذا العام يوم الاثنين 25 أبريل، الذي يوافق 24 رمضان 1443هــ.

ويتزامن الاحتفال بعيد شم النسيم، مع ذكرى عيد تحرير سيناء، وكلاهما يوافق 25 أبريل 2022.

موعد إجازة شم النسيم

وبحسب الحكومة المصرية فإن عيد شم النسيم 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص، ولكن بسبب قرار مجلس الوزراء يتم ترحيل العطلات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى الخميس التالي.

وبهذا يتوقع أن تكون إجازة عيد شم النسيم يوم الخميس 28 أبريل، لكن بسبب توافق إجازتين في نفس اليوم، فلا يعرف هل يكون هناك يوم آخر إجازة أم لا؟ ويعلن مجلس الوزراء وقتها موقف الإجازة.

العطلات الرسمية في شهر رمضان

ويشهد شهر رمضان المبارك 3 عطلات رسمية؛ اثنتان منها في نفس اليوم، وهما عيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم وكلاهما يوافق 25 أبريل، و24 رمضان، ويتوقع أن يعلن مجلس الوزراء قبل المناسبة بعدة أيام موعد ترحيل الإجازة.

أما الإجازة الرسمية الثالثة والأخيرة في شهر رمضان فهي إجازة عيد العمال، التي توافق الأحد 1 مايو، و30 رمضان المعظم.