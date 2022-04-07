عاجل.. شرطة الاحتلال تطارد منفذي إطلاق النار في تل أبيب

ذكرت وسائل إعلام في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم بإطلاق الرصاص في تل أبيب، وقتل اثنان، بينما تواصل الشرطة مطاردة منفذ العملية.

وبحسب المسعفين الذين هرعوا إلى موقع الهجوم في تل أبيب، فإن اثنين من المصابين على الأقل في حالة حرجة.

وأظهرت لقطات بثها التليفزيون عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم بوسط المدينة.

إطلاق النار وقع في عدة أماكن

ووفق صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإنّ إطلاق النار وقع في عدة أماكن من شارع «ديزنغوف»، وهو من بين أكثر الأماكن ازدحامًا وحركة في تل أبيب. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الشرطة، دون ذكر اسمه، أنّ الأمن أطلق النار على أحد المنفذين، بينما تواصل مطاردة آخر.

الشرطة تحذّر السكان المحليين

وحثت الشرطة السكان المحليين على البقاء بعيدا عن أماكن المطاردة، كما نصحتهم أيضا بعدم الاقتراب من النوافذ بينما تجري العملية.

وسمع تبادل لإطلاق النار بمنطقة ميناء تل أبيب، في حادثة تضاف إلى هجمات أخرى سجلت بإسرائيل، مؤخرا، وسط مخاوف من تصاعد العنف.