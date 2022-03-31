مقتل 3 في هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى جنين بفلسطين «فيديو»

مع استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة فى فلسطين، اقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة جنين، صباح اليوم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مستشفى جنين الحكومي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المرضى وطاقم الأطباء، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية نقلت حضانات الأطفال إلى أقسام أخرى، بعد اختناق أطفال بسبب كثافة الغاز المسيل للدموع.

اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى جنين

وبحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية، غردت وزارة الصحة على صفحتها الشخصية عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلا إن «الاعتداء الإسرائيلي يتطلب تدخلا عاجلا من كافة منظمات المجتمع الدولي والعالمي»، وأوضح أن الوضع في فلسطين أصبح صعب السيطرة عليه، داعيًا الجميع إلى حماية الشعب الفلسطيني، لأن هذا الهجوم يعني تصعيدًا إسرائيليًا واضحًا، لا يتناسب مع الجهود المبذولة لخفض التصعيد فى شهر رمضان المبارك، بحسب قوله.

ضحايا الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين

وأعلنت وزارة الصحة، أن اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين ومستشفى جنين الحكومي، أسفر عن مقتل 3 هم: سند أبو عطية، يزيد السعدي، وجمعة جعافرة، وإصابة 15 آخرين، بينهم حالات خطيرة، كما أربك الغاز المسيل للدموع طواقم الأطباء عن العمل، خاصة قسم الطوارئ مما تسبب في ايقاف عملية إنقاذ المرضى داخل المستشفى.

وفى السياق ذاته، أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن حزنها الشديد بشأن تصعيد الهجمات الإسرائيلية البشعة ضد فلسطين، والتي شملت اقتحام اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، والهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على مدينة جنين، موضحة أن استمرار تلك الهجمات والاقتحامات اليومية على المدن الفلسطينية، يزيد من أجواء التوتر والتصعيد بالبلاد.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت صباح اليوم، مدينة جنين ومخيمها، وتسبب في اندلاع مواجهات عنيفة بين أهالى المدينة وقوات الاحتلال، أدى إلى مقتل عدد من المواطنين الفلسطينيين، ودخلت المدينة فى حالة اضراب شامل حدادًا على أرواح الشهداء.