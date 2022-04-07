زوارق الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب صيد فلسطينية قبالة بحر غزة

هاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين قبالة بحر غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن الزوارق الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر، هاجمت مراكب الصيادين وفتحت مضخات المياه العادمة تجاهها على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأجبرت الصيادين على المغادرة.

استمرار اعتداء المستوطنون على الفلسطينيين

ويشار إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين من قبل المستوطنيين في تزايد مستمر، وتحديدًا منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث شهدت منطقة باب العمود القريب من المسجد الأقصى المبارك وقائع ضرب وسحل للشبان الفلسطينيين المتواجدين في محيطه، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي للإعراب عن قلقه إزاء أعمال العنف الأخيرة التي قام بها المستوطنون في قرية التواني وتلال جنوب الخليل ضد السكان الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.