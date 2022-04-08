محام يتعدى على إمام مسجد بسلاح أبيض في الغربية.. «استناه بعد التراويح»

تعدى محام في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على أمام وخطيب مسجد الست ذكية في شارع الجيش بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح وعقب خروجه من المسجد، مستخدما عصا، وذلك عقابا له بسبب شهادته في إحدى الجلسات العرفية، ما أسفر عن إصابته بكدمات وجرح قطعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن قيام شخص يدعى أحمد. ع، محام، بالتعدي بالضرب مستخدما سلاح أبيض «مطواة» وعصا خشبية «شومة» على إمام مسجد الست ذكية الشيخ سامح هريدي، بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح، وعقب خروجه من المسجد، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في اليد وإصابته بـ 4 غرز، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج.

وتبين من تحريات الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، والضباط معاوني المباحث، أن سبب الواقعة، أن الشيخ سامح هريدي، طلب شهادته في جلسة عرفية، أحد طرفيها المتهم، وكان المجني عليه شاهدا، وما قاله لم يكن في صالح المتهم، وهو ما دفعه إلى انتظاره خارج المسجد.

وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محضر كيدي

وكشف شهود عيان، أن المتهم أيضا طلب من والدته تحرير محضر كيدي ضد المجني عليه بتهمة السب والقذف، وذلك انتقاما منه.