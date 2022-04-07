ارتفاع سعر الروبل الروسي اليوم رغم العقوبات الغربية ضد موسكو

ارتفع سعر الروبل الروسي ليصبح 78 مقابل الدولار اليوم الخميس، مسجلاً مستوى شوهد آخر مرة قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وتجاهلت العملة الروسية، جولة جديدة من العقوبات الغربية الشاملة، حيث أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف البنوك والنخب الروسية، بينما تحظر على الأمريكيين الاستثمار في روسيا.

توقعات بوصول الدولار إلى 86 روبل بنهاية يونيو

تاريخيًا، وصل الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 150 في مارس 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول الروبل الروسي عند 86.20 بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، لافتين إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتم التداول عند 95.68 روبل للدولار الواحد في غضون 12 شهرًا.

روسيا تقترب من التخلف عن سداد الديون

وحافظ الروبل على ثباته على الرغم من المخاوف من أن روسيا تقترب من التخلف عن سداد ديونها الدولية حيث دفعت لحاملي السندات الدولارية بالروبل، وقالت إنها ستواصل القيام بذلك طالما أن احتياطياتها من العملات الأجنبية تعوقها العقوبات.

واستعادت العملة الروسية خسائر فادحة مدفوعة بالعقوبات الدولية، حيث رفع البنك المركزي الروسي في وقت سابق الشهر الماضي، معدل الفائدة إلى 20%، وفرض قيودًا صارمة على رأس المال، وتجنب التخلف عن السداد السيادي، وتدخلت السلطات في الأسواق المالية.

وفي 24 فبراير الماضي، هاجمت روسيا جارتها أوكرانيا، على خلفية مزاعم بشأن وجود «قوميون ونازيون جدد» داخل أوكرانيا، بالإضافة إلى مساعٍ أوكرانية لإنتاج سلاح نووي ووجود مختبرات أمريكية لصناعة سلاح بيولوجي في البلد المتاخم لروسيا.