بعثة عمرة شهر رمضان التابعة للقوات المسلحة تغادر إلى الأراضي المقدسة «فيديو»

غادرت بعثة شهر رمضان المعظم، التابعة للقوات المسلحة المصرية إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك العمرة، والتي ضمت عدد من القادة، والضباط، وضباط الصف، والمتقاعدين، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائهم.

وأعدت وجهزت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، لبعثة العمرة بشكل جيد، بداية من تسهيل إجراءات السفر، والتنقل، والإقامة، والإعاشة اليومية بالأراضي المقدسة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية، للتيسير على ضيوف الرحمن.

وعبر المعتمرون عن فرحتهم العامرة، والشكر والتقدير لجهود القوات المسلحة في رعاية أبناؤها.

وأشادت إحدى السيدات من أعضاء البعثة بالتنظيم والإجراءات السلسلة التي تمت بها البعثة، موجهة الشكر للقوات المسلحة وإدارة الشئون المعنوية تحديداً على جهود تنظيم الرحلة.

وأشاد أحد أعضاء البعثة، قائلاً إنها رحلة العمرة الثالثة له، والتنظيم هذا العام أفضل من كل مرة، وقال أخر إنه سيدعو لمصر، ورئيس الجمهورية لدى زيارته رسول الله، بأن يحفظ الله مصر واستقرارها.