القوات المسلحة تنظم مهرجانا احتفالا بيومي الشهيد واليتيم

نظمت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة مهرجان «يوم الشهيد» في حديقة الدراجات بمشاركة عدد من أبناء الوطن ذوي الهمم «قادرون باختلاف»، وعدد من الأطفال الأيتام، وعدد من أسر الشهداء، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال ذوي الهمم والأيتام، استمرارًا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد، وتزامنًا مع ذكرى مناسبة يوم اليتيم، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء المجتمع المصري مختلف المناسبات.

وألقى مدير إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى الحضور، وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما قدّم الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم لإدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وتضمنت الاحتفالية تقديم الموسيقى العسكرية عددًا من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية، وتنفيذ فقرة فنية بواسطة عدد من أبناء الشهداء والأطفال ذوي الهمم والأيتام، كما شاركت عناصر الفروسية بتقديم فقرة لركوب الخيل.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من المشاركين، وعدد من أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من بطولات وتضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

وأعرب الحضور والأطفال عن سعادتهم بالاحتفالية، التي ساهمت في تقديم الدعم المعنوي، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة لتنظيم تلك الاحتفالية، فضلًا عن مشاركتها لهم جميع المناسبات والفعاليات.