القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1443هــجرياً، جاء فيها:

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله العلى القدير أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى وكافة الشعوب العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات.

ومع استقبال هذا الشهر الكريم الذي يتجلى فيه أعظم آيات الترابط والاصطفاف تحت راية الوطن فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم على استمرار البذل والعطاء تحت قيادتكم الوطنية الصادقة، أوفياء للمهام والمسئوليات التي توكل إليهم، متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التي دعا إليها هذا الشهر الكريم لتظل القوات المسلحة حصناً يصون الوطن ويدافع عن مقدرات شعبه العظيم.

حفظكم الله وأيدكم لما فيه الخير لمصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير.،

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1443هـجرياً.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.