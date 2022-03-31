وزير التعليم يكرّم الفائزين بمسابقة «البيولوجيا التخليقية» بالتعاون مع القوات المسلحة

نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وكلية الطب بالقوات المسلحة، احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة ورشة العمل عن البيولوجيا التخليقية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة التربية والتعليم.

وألقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمناسبة، مشيرا إلى أنّ الاحتفالية تعد إحدى ثمار التعاون الوثيق والتفاعل البناء والمتواصل مع القوات المسلحة، ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وكلية الطب للقوات المسلحة، ما أسهم في نجاح ورشة العمل الخاصة بالبيولوجيا التخليقية والتي أقيمت بكلية الطب بالقوات المسلحة، بمشاركة مجموعة من الطلاب بعدد من البحوث العلمية المباشرة والجادة، والتي حاز عدد منها على مراكز متقدمة على مستوى جميع البحوث المشاركة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنّ التعاون مع القوات المسلحة أدى لتحويل 100 مدرسة فنية و118 مدرسة ثانوي عام إلى مدارس فنية وثانوية عسكرية، تتسم بجودة التعليم الفني والانضباط لبناء شخصية الطالب، مشيرا إلى أنّ التواصل والتنسيق بين مؤسسات الدولة يعكس ما تمتلكه الدولة من عقليات مبتكرة ومبدعة، قادرة على الظهور بمستوى متميز ومشرف، موجّها الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ الحدث والمشاركين فيه وأولياء الأمور والطلاب.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعرب خلالها عن سعادته بوجوده بهذا الصرح العلمي العريق وسط عناصر متميزة من طلائع مصر من الطلاب المبدعين، وبسواعدهم يكتب لهذا الوطن المستقبل الواعد.

من جانبه، وجّه نائب مدير كلية الطب بالقوات المسلحة خلال كلمته، الشكر لوزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أنّ كلية الطب بالقوات المسلحة نظمت المسابقة كوسيلة تعليمية تهدف للارتقاء بأسس ومعايير البحث العلمي لخلق جيل من الباحثين يمتلك التفكير العلمي الصحيح بما يسهم في خدمة الوطن بمختلف المجالات.

وفي نهاية الحفل، كرّم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين بورشة العمل.