كيفية صلاة قيام الليل في شهر رمضان.. تعرف على الخطوات والوقت المستحب

من أبرز الأمور التي يتساءل حولها فئة كبير من المسلمين لاسيما في شهر رمضان هي كيفية صلاة قيام الليل في شهر رمضان، حيث أن شهر رمضان يمتاز بزيادة الخير والبركات، فيحرص العباد لاغتنام تلك الفضائل عن طريق الاجتهاد في العبادة، كما أن لصلاة قيام الليل فضل وثواب كبير يسعى العديد من العباد إلى اغتنامه.

كيفية صلاة قيام الليل في شهر رمضان

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى مقاطع الفيديو التي تنشرها عبر قناتها الرسمية، على موقع "يوتيوب"، كيفية صلاة قيام الليل في شهر رمضان، حيث أوضحت أن صلاة قيام الليل يمكن أن تتم عن طريق أن يصلي العبد ركعتين ثم ركعتين آخرتين، أو أن يصلي 4 ركعات ثم 4 ركعات آخروات، وتختم بركعة.

وأضافت الدار: "صلاة قيانم الليل يمكن أن تصلى اثنين اثنين، ويمكن أن تصلى اربع اربع"، كما أشارت دار الإفتاء إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه سلم، حول كيفية صلاة قيام الليل في شهر رمضان، حيث قال النبي الكريم: "صلاة الليل مثن مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة" (متفق عليه).

وقت صلاة قيام الليل

وعن خطوات قيام صلاة قيام الليل في شهر رمضان، أوضح الدكتور أح وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية في فيديو نشرته صفحتها الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقت صلاة قيام الليل والفرق بينها وبيت صلاة التهجد، حيث قال أن وقت صلاة قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر، وصلاة التجهد هي من قيام الليل، وتكون في نفس ذات الوقت، ولكن الفارق بينهما هو أن صلاة التهجد تكون بعد نوم، أي أن ينام العبد قليلا في الوقت بين العشاء والفجر ثم يستيقظ ويصلي، تكون وقتها تجهد.