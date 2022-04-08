جوجل تطرح ميزة جديدة لتسهيل عمليات البحث.. «بالنص والصورة»

قال موقع usatoday إن شركة جوجل تطرح ميزة جديدة للمستخدمين، حيث يمكن للمستخدمين البحث باستخدام كل من الصور والنصوص معًا في نفس الوقت.

وأضاف الموقع أن الشركة أعلنت، أمس الخميس، عن ميزة البحث المتعدد، المتاحة باستخدام أداة عدسة جوجل الخاصة بها على تطبيق أيفون و أندرويد.

كيفية عمل الميزة الجديدة التي طرحتها جوجل للبحث عن الأشياء

ولتشغيل الميزة الجديدة، يسحب مالكو الهواتف الذكية عدسة من خلال تطبيق جوجل كرووم أو تطبيق Google الأساسي، وبعد ذلك ينقرون على أيقونة العدسة لسحب صورة أو التقاط صورة بالكاميرا الخاصة بهم.

وأشار الموقع إلى أن البحث المتعدد الجديد سيسمح للمستخدمين بالتمرير لأعلى لإضافة نص إلى البحث إذا كانوا يبحثون عن مزيد من التفاصيل المحددة.

في أحد نماذج البحث التي يعرضها Google، يمكن للمتسوقين البحث عن نوع الفستان باستخدام صورة، كما يمكنهم بعد ذلك إضافة نص مثل اللون الأخضر، والذي سيُظهر بعد ذلك أنواعًا من الفساتين بهذا اللون.

يمكن للمستخدمين أيضًا سحب التعليمات باستخدام البحث المتعدد، على سبيل المثال، يمكن للمستخدم التقاط صورة للنبات مع نص «تعليمات العناية» لمعرفة كيفية العناية بالنبات.

الميزة الجديدة ستفيد بشكل كبير الراغبين في البحث

وقالت Belinda Zeng، مديرة المنتج للبحث في Google، في بيان: «نحلم دائمًا بطرق جديدة لمساعدتك في الكشف عن المعلومات التي تبحث عنها - بغض النظر عن مدى صعوبة التعبير عما تحتاجه».

أشارت Google إلى أن الأداة المتوفرة اعتبارًا من يوم الخميس، ستكون مفيدة للغاية في عمليات البحث عن التسوق، وتسعى شركة جوجل دائما لتحسين خدماتها التي تقدمها للمستخدمين لتوفير أكبر قدر من الاستفادة.