روسيا تخطط لإطلاق بديل لـ«آب ستور» و«جوجل بلاي» تحسبا لوقفهما

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن تطبيقي «آب ستور» و«جوجل بلاي»، قد يحظران قريبًا تنزيل تطبيقات الهاتف في روسيا، لذلك من الضروري تطوير منصة محلية.

ميشوستين: يجب أن نخلق متجرنا الخاص على الإنترنت

وأضاف رئيس الوزراء الروسي، أمام مجلس الدوما، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، «علينا كمطورين ومبرمجين وموظفي تكنولوجيا المعلومات أن نصنع نظامنا الخاص، فلدينا كل شيء من أجل ذلك.. يجب أن نخلق متجرنا الخاص على الإنترنت لأن آب ستور وجوجل بلاي، قد يمنعانا عمليًا من تنزيل التطبيقات قريبا».

إطلاق متجر بديل لنظام أندرويد منتصف 2022

وأشار «ميشوستين» إلى أن روسيا وفرت لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات كل فرصة للعمل داخل البلاد.

وتعمل وزارة التنمية الرقمية والشركات الروسية الرائدة بالفعل على إنشاء متجر بديل لنظام أندرويد، ومن المقرر إطلاقه منتصف عام 2022.