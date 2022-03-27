مايان السيد تتصدر «جوجل» بعد جلسة تصوير بـ«النبيتي»

تصدّرت الفنانة مايان السيد، تريند محركات البحث على «جوجل»، بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة، نشرت كواليسها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث ظهرت خلال الجلسة بـ«فستان نبيتي»، وعلقت عليها قائلة: «يوم آخر فرصة أخرى لك»، دون توضيح القصد وراء حديثها.

مايان السيد تتصدر التريند

وفي وقت سابق، تصدّرت مايان السيد تريند محركات البحث، بعد نشرها صورة خلال أداء مناسك العمرة وهي في حالة بكاء شديدة.

آخر أعمال مايان السيد

وكانت حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، آخر أعمال الفنانة مايان السيد، وحققت خلالها نجاحا كبيرا، حيث قدّمت دور فتاة تدعي «خديجة»، وتعاني من أعراض اضطراب طيف التوحد، والمسلسل إخراج ياسمين أحمد كامل، فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، سيناريو وحوار يوسف وجيه، بطولة منة عرفة، تيام مصطفى، يوسف عثمان، هنا داوود، وإيفا.

أبطال فيلم «المحكمة»

كما شاركت مايان في فيلم «المحكمة»، تأليف وإخراج محمد أمين، ويشاركها البطولة عدد كبير من النجوم، منهم فتحي عبدالوهاب، غادة عادل، جميلة عوض، أحمد داش، نجلاء بدر، وعارفة عبدالرسول، وغيرهم.