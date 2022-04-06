عادات غريبة في تايلاند خلال رمضان.. «الراجل يصرف ويكلف ويدور على حد يفطره»

كشفت الإعلامية مي إيهاب عادات المسلمين في تايلاند خلال شهر رمضان المعظم، مشيرة إلى أن نسبة المسلمين في تايلاند يصل لـ5% من السكان، وأنهم رغم ذلك يبنون عددا كبير من المساجد، لافتة إلى أن عدد ساعات الصيام يصل لـ15 ساعة، مؤكدة أن أغرب عادات الصيام في تايلاند هي أن الرجل ممنوع من تناول طعام الإفطار الذي تصنعه زوجته «يصرف ويكلف ويدور على حد يفطره»، مضيفة أن السيدات يصنعن الإفطار ويقمن موائد إفطار جماعي ويتناولن الإفطار أمام البيوت.

معندهمش حلويات شرقية

وأوضحت مي إيهاب خلال تقديمها حلقة برنامج «رمضان حول العالم» المذاع عبر أثير الراديو 9090 أن تايلاند لا توجد بها حلويات شرقية، مضيفة: «فاتهم سعرات حرارية كتير قوي»، مشيرة إلى أن الأطفال الذين أتموا حفظ القرآن الكريم ينالون تكريما خاصا في رمضان، حيث يحملهم ذووهم على أكتافهم ويسيرون بهم في الشوارع لتشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم كاملًا مثلهم، لافتة إلى أن المساجد في تايلاند تكون مضاءة طوال اليوم ابتهاجًا بالشهر الكريم.

استطلاع هلال رمضان على أحد الجبال

وتحدث «أنس» من مسلمي تايلاند عن عادات الشهر الكريم، لافتًا إلى أنهم يستعدون لشهر رمضان منذ منتصف شهر شعبان بصيام يوم النصف من شعبان، وأنهم في آخر ليالي شعبان يذهبون لجبل بمحافظة «يالا» لاستطلاع هلال شهر رمضان ويبلغون مجلس شيخ الإسلام في تايلاند استعدادًا لإعلان نتيجة الرؤية وبداية الشهر الكريم من عدمه.

وأشار إلى أن المسلمين يجمعون الأموال من بعضهم البعض لعمل إفطار جماعي في المساجد، معتبرًا أنها من أفضل العادات في تايلاند للمسلمين هناك، مؤكدًا أن الأطفال يبدأون الصيام من سن 7 أو 9 سنوات بالصيام النصفي إلى وقت الظهر لحين تعودهم على الصيام، وصلاة التراويح تكون 10 ركعات ثم 10 ركعات يتناولون بينها حلوى.

ويقدم برنامج «رمضان في العالم» العادات الرمضانية في جميع أنحاء العالم وتقدمه مي إيهاب يوميًا على الراديو 9090 الساعة الواحدة والنصف ظهرا.