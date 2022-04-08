تعيين 662 شخصا منهم 5 «قادرون باختلاف» بدمياط

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بما قامت به مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط خلال مارس الماضي، حيث تم تعيين 662 شخصا، منهم 5 من «قادرون باختلاف» في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1097 شابًا، كما تم استخراج 447 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلًا عن توفير 92 فرصة عمل.

قال الوزير في بيان صادر اليوم، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 227 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 110 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرًا، وعمل 26 حملة تفتيشية، وتم عقد 3 ندوات توعية بجمعية تنمية المجتمع بالزرقا، ومصنع النيل للأعلاف بكفر سعد، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد.

في السياق نفسه، نوهت منى الأطروش مدير المديرية، إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 173 منشأة، وإعادة التفتيش على 178 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 76 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعمل 16 مذكرة غلق إداري، وعمل 8 ندوات توعية، فضلًا عن تلقى 29 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 11 شكوى منها، وشكوتين منها تم استيفاؤها وديًا، و16 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، المديرية بعمل رعاية صحية لـ 16 عاملًا من المسجلين بإجمالي 16 ألفًا و923 جنيها، أما في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية 5 شكاوى منها وديًا، وإحالة شكوى للقضاء، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 315 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.