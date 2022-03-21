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القوي العاملة: 1218 شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة مهنة بالإسماعيلية

كتب:

ماهر هنداوي
09:43 ص | الإثنين 21 مارس 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، 1183 شابًا، منهم 16 «قادرون باختلاف» من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2769 شابًا.

استخراج 536 شهادة قياس مستوى المهارة

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضي، قامت المديرية باستخراج 536 شهادة قياس مستوى المهارة، و682  رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 58 شكوى عمالية، تم تسوية 7 منها وديًا، وتحويل 40 شكوى منها للقضاء، وتبقى 11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 49 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ19 عاملًا من المسجلين بالمديرية، الذين بلغ عددهم 4650 عاملا.

تحرير 29 محضر للمنشآت المخالفة

وأشار إلى أن المديرية، قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 313 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 29 محضر للمنشآت المخالفة، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 71 عاملًا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 12 منشأة، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات توعية في نفس المجال.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 61 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 143 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة. 

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 110 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.