تراجع الطلب على حديد التسليح في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا

تراجعت العقود الآجلة لحديد التسليح واللفائف المدرفلة على الساخن في الصين، اليوم الخميس، نتيجة تباطؤ الطلب، وانتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبالتزامن مع تراجع أسعار خام الحديد.

ووفقا لوكالة «رويترز»، فقد كان استهلاك الصلب في مارس وأبريل، والذي يعد موسم الذروة التقليدي، بطيئًا هذا العام، حيث عطل الوباء الأنشطة الصناعية.

انخفاض الطلب على عدد من منتجات الصلب

وانخفض الطلب بشكل واضح على خمسة من منتجات الصلب الرئيسية، بما في ذلك حديد التسليح وقضبان الأسلاك والملفات المدرفلة على الساخن وغيرها، بنسبة 3٪ هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لحسابات «رويترز»، وبناءً على بيانات الإنتاج والمخزون الصادرة عن شركة «ماي سيل كونسالتانسي».

وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي، أن أنشطة التصنيع قد تقلصت في الصينن في مارس الماضي.

وأظهر اجتماع دوري لمجلس الدولة الصيني، أمس الأربعاء، أن الحكومة ستستخدم بمرونة سياسات نقدية متعددة في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وانخفضت العقود الآجلة لحديد التسليح الأكثر تداولًا، والمستخدمة كمواد بناء، في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة لتسليم أكتوبر بنسبة 1.2٪ إلى 5070 يوانًا (797.16 دولارًا) للطن عند الإغلاق، كما تراجعت اللفائف المدرفلة على الساخن، والمستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية، بنسبة 1٪ لتصل إلى 5228 يوان للطن.

توقعات بانخفاض مبيعات السيارات

وتوقع اتحاد صناعة السيارات في البلاد أن تنخفض مبيعات السيارات في الصين بنسبة 11٪ في مارس على أساس سنوي.

وانخفضت العقود الآجلة للفولاذ المقاوم للصدأ في بورصة شنغهاي للتسليم في مايو بنسبة 0.8٪ لتصل إلى 20365 يوان للطن، كما كانت أسعار الصلب تتبع هبوط أسعار العقود الآجلة للمواد الخام في بورصة «داليان» للسلع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام الحديد، تسليم سبتمبر، بنسبة 3.9٪ لتصل إلى 892 يوان للطن، متراجعة من قفزة تزيد عن 4٪ في الجلسة السابقة. وانخفض بنسبة 3٪ عند 900 يوان للطن.وظلت أسعار خام الحديد الفورية 62 ٪ للتسليم إلى الصين دون تغيير للجلسة الثالثة على التوالي واستقر السعر عند 159.5 دولارًا للطن يوم الأربعاء.