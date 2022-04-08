القوى العاملة: تسليم 13466 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث الهامة خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل 2022، حيث سلم وزير القوى العاملة 13466 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة والقليوبية، و 30 عقد عمل لـ «قادرون باختلاف»، وحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة، وألزم المنظمات النقابية بتقديم مقترح المشروعات الانتخابية لإجراء الانتخابات العمالية، وتابع تعيين 11 ألفاً و 715 شاباً منهم 36 «قادرون باختلاف»، في 5 محافظات، وتوفير4200 فرصة عمل في 15 محافظة من خلال نشرة التوظيف الدورية، و2950 فرصة عمل هدية لشباب الإسكندرية بمناسبة شهر رمضان، وإعداد كوادر المرحلة الأولى للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل في 5 محافظات، واسترداد 25 مليون ليرة لبنانية لـ 12 عاملاً مصريًا في بيروت، وتحويل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة

في بداية الأسبوع، سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 2166 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، وحمدي جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومحمد عليان وكيل المديرية، والمهندسة ياسمين ممدوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة التدريب المهني.

الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة

في مستهل اللقاء، هنأ الوزير الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدا أهمية تقديم الاهتمام الكامل والرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واستعرضت ايمان شحاته مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إنجازات المديرية في مجال العمالة غير المنتظمة، حيث قامت بتسجيل 5180 عاملا في قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة، كما تم صرف جميع المنح الدورية الأربعة لهم بقيمة صرف 14 مليون جنيه للعمالة، فضلا عن الرعاية الصحية التي قدمتها المديرية وبلغت 137 ألف جنيه لـ31 عاملا، والرعاية الاجتماعية من منح الزواج والوفاة والمواليد بقيمة 535 ألف جنيه لـ 222 عاملا.

30 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص

كما سلم وزير القوى العاملة 30 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقليوبية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

كما سلم 16 شهادة إتمام التدريب لخريجي 25 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية منها 9 شهادات لخريجي 14 دورة علي مهنة التفصيل والحياكة، و4 شهادات لخريجي 7 دورات علي مهنة كهرباء التوصيلات، وشهادتين تخريج من 3 دورات علي مهنة السباكة الصحية.

وسلم الوزير 4 شهادات تقدير للشركات التي قدمت فرص العمل لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية.

وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

11370 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم

وسلّم وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 11370 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم «الدفعة الثانية»، ليصل إجمالي الوثائق إلى 24366 وثيقة من المسجلين بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما سلم الوزير شيكات تعويضات من شركة مصر للتأمين لحالات الوفاة بأسماء كل من العامل أبانوب وجيه يوسف من محافظة المنيا بقيمة 100 ألف جنيه، والعامل كامل على ربيع من محافظة الشرقية بقيمة 100 ألف جنيه، فضلا عن 9 آلاف و850 جنيها مصاريف علاج للعامل شعبان حسن سيد من محافظة الوادي الجديد، و40 ألف جنيه تعويض بنسبة 40% عن العجز الجزئي للعامل عدلي رياض عيسى معوض من محافظة القاهرة.

وأصدر وزير القوى العاملة، قرارا بمواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2026، كما تجري في ذات الموعد انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقا للجدول الزمني .

وحدد القرار 15 نقابة عمالية تجري في مرحلتها الأولي انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما حدد القرار فتح باب الترشح لهذه اللجان خلال يومي 8 و 9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو، علي أن تجرى الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو 2022.

مواعيد الترشح والانتخاب في 14 لجنة نقابية

وحدد قرار وزير القوي العاملة المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة والإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

كما حدد القرار فتح باب الترشيح لهذه اللجان يومي 21 و22 مايو 2022، إعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق من يومي 2 و 3 يونيو 2022.

كما أصدر وزير القوى العاملة ، قرارا بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونص القرار علي أن تجرى انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018 ، في ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقاً للجدول الزمني المرافق.

والتقى وزير القوى العاملة، في مكتبه بديوان عام الوزارة، على العابد وزير العمل والتأهيل بجمهورية ليبيا، لمناقشة عددا من ملفات العمل بين الجانبين، وفي مقدمتها منظومة الربط الالكتروني، والحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للخبر المطلوبة، فضلا عن التأمين الصحي العمالة المصرية المطلوبة لإعادة الإعمار في ليبيا الشقيقة، وذلك بحضور محمد على باروطة الملحق العمالي بسفارة دولة ليبيا في مصر، ووكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية.

في مستهل اللقاء رحب «سعفان»، بوزير العمل الليبي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مهنئاً بحلول شهر رمضان المبارك، معربا عن تمنياته باستقرار الأوضاع في دولة ليبيا في كافة المجالات.

وأكد وزير القوي العاملة أهمية منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، مشيرا إلى أنها تقوم بعملية حوكمة لعقود العمل وتسهم في التأكد من خبرات وقدرات العمالة المصرية المسافرة، مشيرا إلى ضرورة اتفاق اللجنة المصرية الليبية على الحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للمجال والخبرة المطلوبة.

أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة

وناقش الاجتماع أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، ووجه وزير القوى العاملة في هذا الشأن، عضو المجموعة الفنية رضا العربي بإعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلي ليبيا، تغطي إصابات العمل والوفاة، فضلا عن تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصري وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.

كما ناقش الاجتماع أضرار الهجرة غير الشرعية على منظومة العمل في ليبيا، وكيفية التصدي لها من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين.

وأعلن وزير القوي العاملة ،أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022-2026 سوف تتم تحت إشراف قضائي ، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد علي تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف الوزارة تعمل علي مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات لتذليلها قبل حدوثها.

لقاء مفتوح مع ممثلي تحالف شركات «أوراسكوم للإنشاءات

وعقد الوزير، لقاءا مفتوحا مع ممثلي تحالف شركات «أوراسكوم للإنشاءات»، و«حسن علام للإنشاءات»، و«رواد الهندسة الحديثة»، فى إطار سعى الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا .

فى مستهل اللقاء ، رحب وزير القوى العاملة بالحضور، مؤكداً حرص الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية فى الخارج والداخل، لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده خاصة في دولة ليبيا الشقيقة للعمل في مشروعات إعادة الإعمار.

وأكد الوزير، أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية، ككيانات مصرية، داعمة لهم، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل فى كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي وفقاً للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة .

ووجه الوزير، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء فى تدشين منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل داخل دولة ليبيا، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User و password خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

واستفسر الوزير من ممثلي الشركات الحضور، عن المشكلات والمعوقات التي يواجهونها خلال الفترة الأخيرة، للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبي، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي وفقاً لما يقره القانون الليبي والمصري، مع الأخذ فى الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة.

توفير 4000 فرصة عمل للذكور والإناث

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها كل نصف شهر من توفير 4000 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف»، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل الجاري.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الماضي 2022 في النشرة السابقة وعددها 200 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 4200 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي: «القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، وأسيوط، وقنا ، والوادي الجديد، وأسوان ، والمنوفية، وسوهاج، والمنيا».

كما أعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026 وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة .

وبدأت، مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر، وحتى استيفاء العدد المطلوب في قبول طلبات 295 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة علي 31 مهنة برواتب مجزية في 30 منشأة، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة، ومرسى علم، والقصير.

وأعلن ذلك وزير القوي العاملة، مشيرا إلي أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

2950 فرصة عمل منها 200 فرصة عمل لـ «قادرون باختلاف»

كما أهدي وزير القوي العاملة شباب الإسكندرية 2950 فرصة عمل منها 200 فرصة عمل لـ «قادرون باختلاف»، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، مقدمة 33 شركة في القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال ملتقى التوظيف الذي نظمته مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بعنوان «الإسكندرية بلا بطالة»، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية «حياة كريمة»، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم .

وأطلق وزير القوي العاملة إشارة بدء افتتاح ملتقى التشغيل الأول في هذه المناسبة التي نقل خلالها مدير المديرية ياسر سعيد تهنئة الوزير للشعب السكندري بمناسبة شهر رمضان الكريم وأمنياته بأن يكون شهر خير وبركة على الشعب المصري العظيم.

وفي رسالته إلى الشباب حثهم وزير القوي العاملة على ضرورة الاستفادة من فرص العمل المتاحة والتي تعرضها الشركات المشاركة في الملتقى خاصة أنها تتم تحت رعاية القوى العاملة، وتم التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المهن والوظائف المعروضة بالملتقى.

وأوضح مدير المديرية أن الملتقى يوفر فرص عمل حقيقية من خلال الشركات المشاركة وعددها 33 شركة، ويستهدف توفير فرص عمل تناسب جميع الفئات وذوي القدرات الخاصة من حملة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة والعليا والعمالة العادية.

كما نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية على مدى يومين معرض شنطة رمضان بقاعة المديرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعم وتمكين المرأة والمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها غير تقليدية، لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إن المعرض يأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بأهمية حدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية وإيجاد العمل اللائق لها.

ونوهت زاهية السبخي مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمديرية إلي أن المعرض شارك فيه أكثر من 30 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة.

كما نظمت مديرية القوى العاملة، محاضرة لطلبة كلية الحقوق بجامعة فاروس تحت عنوان: «جهود وزارة القوي العاملة في دفع عجلة التنمية واستقرار سوق العمل وآليات عمل المكاتب الميدانية»، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والوزارة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والتعريف بقانون العمل بالقطاع الخاص .

ووقعت مديرية القوى العاملة بالفيوم بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في مجال قطاع التشييد والبناء والتشطيبات، لتدريب خريجي التعليم الفني، وتنسيق الجهود للمساهمة في الحد من البطالة للخريجين من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم لخوض مجالات العمل، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم .

وأوضحت هناء عبد الفتاح مدير المديرية، أن المستهدف من البروتوكول تدريب 315 متدرباً بالتعاون بين المديرية والمحافظة ، على مدار 650 ساعة تدريبية، بمعدل 60 ساعة تدريبية لكل دورة على المهن المشار إليها.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 11 ألفاً و 715 شاباً منهم 36 «قادرون باختلاف»، في 5 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الشرقية، والجيزة، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، بلغت 221 ألفاً و343 جنيهاً، والتفتيش على 2480 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 5958 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5958 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 75 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 118عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 335 ألفاً و 337 دولاراً ،أي ما يعادل 6 ملايين و143ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، استرداد 25 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصرياً، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأول من العام الحالي «يناير- فبراير- مارس 2022»، حيث تم اعتماد 28 عقد عمل، وتسوية 9 شكاوى وديا، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، و7 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 17 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بميلانو بعقد لقاء مع عدد كبير من العمال المصريين بمجالات العمل المختلفة، والاستماع إلى مطالبهم والرد على كافة استفساراتهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بأحكام القوانين بالدولة المضيفة والانتظام في سداد الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الإيطالية للحفاظ على حقوقهم التأمينية لديها.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة إن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية المصرية فى كل الأماكن والأوقات وعقد لقاءات دورية مع العاملين بإيطاليا لتوعيتهم والاستماع إلى شكواهم والرد على استفساراتهم والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وكذلك لقاء أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستعانة بالعمالة المصرية.

كما أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع ببحث طلب المواطنة «ع.ج.ع»، من محافظة القاهرة لتسوية جميع مستحقاتها التأمينية عن زوجها المتوفى، والذى كان يعمل بدولة إيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة «الأنبس»، وآليات الحصول عليها.

وأخيراً ، تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بإصدار تعميماً للهيئة العامة للطيران المدني، بإيقاف العمل بقسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة، وذلك اعتباراً من 11 أبريل الجاري.