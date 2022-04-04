أحد ذوي الاحتياجات يقتل سائق توك توك في مشاجرة بإمبابة.. كان بيفض الخناقة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك، نتيجة تعرضه لاعتداء بمطواة، في منطقة إمبابة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم من ذوي الاحتياجات «أبكم»، اعتدى على المجني عليه بمطواة خلال فض القتيل مشاجرة بين جيرانه، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص عقب تعرضه لاعتداء بمطواة، حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

التحريات

بإجراء التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن القتيل سائق توك توك، خلال فض مشاجرة بين جيرانه، أصابه أحد جيرانه «أبكم» بطعنة نافذة أسفرت عن مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.